Questo clamoroso detersivo per lavatrice salva ambiente e portafoglio

Salvare l’ambiente e risparmiare denaro non è difficile, basta solo un po’ di dedizione e le informazioni giuste. Con il detersivo per lavatrice fatto in casa di Greenstyle raggiugerai tutte e due gli obiettivi in modo facile ed economico. Otterrai un clamoroso detersivo per lavatrice fatto in casa che non ha nulla da invidiare a quelli comprati al supermercato.

L’ambiente, il tuo portafoglio e il tuo bucato ringrazieranno!

La scelta del giusto detersivo per lavatrice è diventata oggi piuttosto complessa, non solo a causa del vastissimo assortimento nei supermercati ma anche per il fatto che non tutte le marche sono raccomandabili. Ancora troppi detersivi in commercio non sono ecosostenibili e non puntano affatto a proteggere l’ambiente tanto quanto i tessuti dei nostri capi di abbigliamento.

Se i prodotti per la pelle contengono spesso sostanze dannose per il nostro organismo, figuriamoci cosa può contenere un detersivo per bucato, spesso difficile da eliminare anche dopo un intero lavaggio. Chi di voi non ha mai sperimentato la spiacevole sensazione di ritrovare i capi di abbigliamento appena lavati un po’ appiccicosi e ruvidi al tatto, indice di una persistente presenza di detersivo?

Oltre a questo c’è da considerare che il loro costo è tutt’altro che economico. Per questi motivi, migliorare l’impatto che le nostre azioni quotidiane hanno sull’ambiente, evitando al contempo inutili sprechi economici, deve diventare un nostro dovere civile.

Per evitare questi fastidiosi inconvenienti e per indirizzarvi verso un consumo consapevole, vi indicheremo un paio di ricette per produrre il vostro detersivo per lavatrice fatto in casa, sia in versione granulare che liquida.

Per realizzare il detersivo liquido per lavatrice fatto in casa procuratevi una casseruola in grado di contenere un litro e 1/2 d’acqua, un secchio molto capiente e un contenitore dove conserverete il

prodotto finito.

Gli ingredienti sono tutti naturali e completamente bio:

230 gr. di sapone di Marsiglia naturale grattugiato;

2 tazze di soda per bucato;

2 tazze di borace o di bicarbonato di sodio;

Acqua.

Dopo aver grattugiato il sapone di Marsiglia, metti una casseruola contenente un litro e 1/2 d’acqua su fuoco medio-basso. Aggiungi lentamente una manciata di sapone avendo l’accortezza di attendere il completo scioglimento prima di aggiungere la parte restante.

Mescola con un cucchiaio di legno e aggiungi la borace o il bicarbonato di sodio fin quando il composto non si addenserà. Ora toglilo dal fuoco. Versa nel secchio un litro di acqua precedentemente riscaldata, aggiungi il composto con il sapone e mescola bene. Aggiungi ulteriori 3 litri e 1/2 d’acqua e mescola di nuovo accuratamente.

Lascia riposare il composto per tutta la notte. Il giorno successivo versa il detersivo per lavatrice liquido in un flacone per la conservazione. Per il tuo prossimo bucato in lavatrice usa 60 ml di detersivo fatto in casa, ma ricordati di agitare prima il flacone.

Per fare in casa il detersivo per lavatrice in polvere il procedimento è ancora più semplice e gli ingredienti sono altrettanto naturali e ecosostenibili:

1 tazza di borace o di bicarbonato di sodio;

1 tazza di soda per bucato;

2 tazze di sapone di Marsiglia naturale grattugiato.

Con l’ausilio di un ampio recipiente mescola gli ingredienti e conserva il detersivo ottenuto in un luogo asciutto. Al momento del lavaggio in lavatrice, utilizza mezza tazza di detersivo fatto in casa per un carico normale.

Come vedi, realizzare il detersivo per lavatrice fatto in casa non è affatto difficile, gli ingredienti sono davvero pochi e si possono risparmiare molti soldi. Oltre a ridurre gli sprechi nel nostro budget domestico, il detersivo bio per lavatrice fatto in casa è la giusta soluzione anche dal punto di vista ecologico per la tutela dell’ambiente.

Non dimenticare alcune buone pratiche mentre fai il tuo bucato in lavatrice

Per concludere, ancora qualche consiglio per rendere pratico, economico ed ecologico il tuo bucato in lavatrice!