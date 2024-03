Decorare la casa con i copertoni: 5 idee per non buttare

Decorare la casa con i copertoni è facile e divertente. Con gli spunti giusti, ruote, copertoni e pneumatici possono trasformarsi in pouf, tavolini, mensole e adorabili vasi per fiori fai da te .

Un orologio da parete, uno sgabello e anche una fioriera per il giardino: decorare casa con i copertoni delle auto o le ruote delle biciclette non solo è divertente, ma può anche risvegliare la creatività e la voglia di fare.

Da brava appassionata del riciclo creativo e dell’upcycling quale sono, non riesco proprio a buttare via vecchie ruote di auto, camere d’aria di biciclette, cerchioni e altri oggetti che a un occhio non allenato potrebbero sembrare banale spazzatura, ma che in realtà nascondono un oceano di idee divertenti e utili.

Ad esempio, se intendi mettere un tavolo e delle sedie in terrazzo, perché non realizzarli utilizzando qualche pneumatico, un po’ di vernice e una lastra di vetro, e risparmiare qualche soldo?

Fonte: iStock

Se invece vuoi aggiungere un tocco di stile alla tua cucina, potresti trasformare un semplice copertone in uno sgabello fai da te perfetto per ogni ambiente. Credimi, dopo aver scoperto quante cose si possono realizzare con pneumatici e ruote usate, guarderai i copertoni con uno sguardo tutto nuovo (e ricicloso).

Ecco alcuni dei più bei lavori con pneumatici per decorare casa in modo creativo e dare una mano all’ambiente (e al tuo portafogli).

5 idee anti-spreco per decorare casa con copertoni e ruote

Fonte: iStock

Non vediamo l’ora di scoprire come riutilizzare i vecchi copertoni e trasformarli in qualcosa di totalmente nuovo. Prima di iniziare, però, un consiglio veloce: come si colorano i vecchi pneumatici? Per dipingere e decorare gli oggetti che creeremo, possiamo utilizzare della pittura acrilica per esterni o della vernice spray. Prima di dipingere le ruote, ricorda di pulirle per bene con acqua e sapone, per rimuovere polvere, grasso o altri residui.

Ma veniamo a noi: cosa si può fare con vecchi pneumatici e con i copertoni di auto, camion e biciclette? Come puoi vedere dalle foto, le idee sono infinite. Ecco come trasformare dei semplici rifiuti in deliziose decorazioni per la tua casa!

Un orologio da parete

Per prima cosa, vedremo cosa fare con un cerchione di bicicletta. Il copertone o la stessa struttura possono essere utilizzati per realizzare un orologio da parete.

Per questo progetto serviranno un meccanismo per orologi completo di lancette, che andrà posizionato al centro della struttura. Quest’ultima potrà poi essere fissata direttamente alla parete, e completata con numeri, tacche o altri elementi.

Personalizza il tuo orologio come più ti piace, con decori floreali, foglie sempreverdi e tutto ciò che suscita vibrazioni positive, ed ecco pronto un oggetto originale, unico e perfetto per arredare una cucina o una sala in stile moderno.

Fonte: iStock

Tavolino fai da te con pneumatici

Ora che sappiamo come riciclare le ruote delle biciclette, passiamo agli pneumatici di auto e camion. Potresti sfruttare questi tesori incompresi per realizzare un tavolino. Alto, basso, grande o piccolo, dipende solo da te!

Per assemblare la struttura ti basterà incollare i copertoni, quindi dovrai applicare una lastra di vetro spesso sulla parte superiore.

A questo punto non dovrai far altro che decorare il tuo nuovo tavolino, e magari aggiungere qualche pouf o delle sedie (naturalmente fai da te).

Fonte: iStock

Il pouf fai da te per decorare casa con copertoni

Una delle idee di riciclo più adorabili è probabilmente il pouf con copertoni. Hai presente le istruzioni che abbiamo seguito per realizzare il tavolino? Ecco: impila uno sopra l’altro due o tre copertoni di auto, fissandoli con della colla o con una corda molto resistente. Dopodiché potrai creare la base di appoggio utilizzando un cuscino molto spesso del medesimo diametro. Ed ecco pronto un originale e comodo pouff.

Se hai una certa dimestichezza con il fai da te, potresti realizzare anche lo sgabello. Ti serviranno una ruota, una base stabile e resistente in legno, viti, bulloni, colla e un po’ di olio di gomito. Il risultato sarà fantastico!

Fonte: iStock

Una fioriera con vecchi pneumatici

La fioriera fai da te realizzata con vecchi copertoni è sicuramente una delle idee con pneumatici più creative per il tuo giardino.

Sappiamo già che tipo di vernice usare per copertoni e pneumatici, giusto? Allora, per realizzare la fioriera ti basterà assemblare uno o due copertoni e decorarli come più ti piace. Dopodiché, potresti inserire una pianta all’interno della struttura, ed ecco fatto, la tua fioriera fai da te è pronta!

Mensole e decorazioni per parete fai da te

Con un po’ di fantasia e dopo aver applicato ai muri alcuni sostegni sufficientemente resistenti, potresti realizzare delle decorazioni con copertoni per abbellire le pareti di casa.

Se il copertone è abbastanza spesso, potresti realizzare una vera e propria mensola, per unire estetica e praticità.

Fonte: iStock

Queste sono 5 delle idee più carine per riutilizzare vecchi copertoni ed evitare di gettarli nella spazzatura. Se hai voglia di far fiorire la tua creatività anche in giardino, potresti utilizzare ruote e pneumatici per realizzare una scala fai da te, un’altalena o anche un orto verticale. Vedi? Non c’è limite alla fantasia!