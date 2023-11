Danza: quali benefici fisici e psicologici apporta?

Se vuoi migliorare la tua forma fisica ed essere più felice, il ballo è lo sport che fa per te. La danza regala benefici fisici e psicologici straordinari: migliora la salute del cuore e l'umore, fa bene alla schiena e rafforza il tuo corpo. Non conta quanto sei bravo/a a ballare, quel che conta è divertirsi a suon di musica!

La danza, in qualunque forma e con qualunque ritmo, rappresenta un’ottima forma di allenamento, una disciplina capace di offrire benefici fisici e psicologici straordinari. Che sia nel salotto di casa, in spiaggia, in palestra o nella sala da ballo del tuo Paese, danzare può migliorare la tua vita in decine di modi differenti. E il bello è che non dobbiamo essere dei professionisti per poter godere dei benefici della danza.

Ci basta far partire la musica e lasciarci trascinare dalle emozioni e dalla nostra passione per il movimento. Tutto il resto verrà da sé.

Ma a conti fatti, cosa succede quando si balla? E quali sono i benefici del ballo?

In questo angolo dedicato alla musica, al ritmo e alla gioia, abbiamo pensato di creare una lista dei benefici fisici e psicologici della danza, una sorta di elenco di ottime ragioni per accendere la musica e, semplicemente, ballare.

Quali sono i benefici fisici e psicologici della danza?

Ballare è una delle più divertenti forme di allenamento che esistano al mondo, e il bello è che può essere eseguito a tutte le età e da tutte le persone.

Questo tipo di attività coinvolge praticamente tutti i gruppi muscolari del nostro corpo, ed offre una vasta, vastissima gamma di benefici, che possono riflettersi sia nella sfera emotiva e psicologica, che su quella fisica. Scopri insieme a noi cosa stimola il ballo e a cosa fa bene la danza.

Migliora la concentrazione e la memoria: poiché comporta l’esecuzione di sequenze di passi ben precise, ballare fa bene al cervello, può rafforzare le capacità mnemoniche e cognitive. Ballare fa bene all’umore, aiuta a liberarsi delle tensioni e a dimenticare lo stress della vita quotidiana. Ballare fa anche dimagrire, aiuta a rafforzare il corpo a 360 gradi e rinforza muscoli e articolazioni. Migliora l’equilibrio e la coordinazione. La danza ti rende più flessibile e migliora la tua resistenza fisica. Ballare fa bene al cuore, migliora la salute cardiovascolare e quella respiratoria, e aiuta persino a ridurre i livelli del colesterolo cattivo e dei trigliceridi. Fa bene alle ossa: la danza fa bene anche alla salute delle ossa e riduce il rischio di osteoporosi. Ballo e Parkinson: il binomio “ballo e salute” è più che evidente nei pazienti con morbo di Parkinson. Questa malattia causa infatti delle difficoltà di coordinazione, oltre che motorie, ma ballare può alleviare tali sintomi, migliorando l’equilibrio e riducendo le difficoltà di movimento. Migliora le relazioni sociali: frequentare una palestra di danza o un circolo di ballo farà aumentare le tue interazioni sociali e ridurre la solitudine, migliorando così la tua vita e la tua salute psicologica. Il ballo come terapia nelle persone con autismo: secondo recenti studi, la danza può rappresentare una forma di terapia nelle persone con autismo, in quanto aiuta a migliorare l’empatia, la percezione del corpo e le relazioni sociali. La danza ti rende felice: infine, come altre attività sportive, anche la danza può aumentare i livelli della serotonina, anche detto “l’ormone della felicità”, aiutando a ridurre lo stress e migliorando l’umore.

Quali balli scegliere per vivere meglio?

Ora lo sappiamo: ballare fa bene al cervello, al corpo e allo spirito. Potremmo considerare la danza come una forma di terapia a tutto tondo. Ma quali danze dovremmo scegliere per migliorare la nostra vita?

Alcuni dei balli più benefici potrebbero essere il liscio, la danza aerobica e la Zumba, o anche il tango argentino, ma in realtà le opportunità di scelta sono praticamente infinite: puoi ballare ciò che più ti piace. Ad esempio, potresti iscriverti a un corso di danza del ventre, a uno di pole dance, puoi ballare la Salsa o l’Hip-hop.

Chiedi informazioni alle palestre della tua zona, troverai di certo il tipo di ballo che cambierà la tua vita, un passo alla volta!

