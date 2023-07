Soffri di mal schiena? Prova il cuscino con noccioli di ciliegia: lo amerai

Il cuscino con noccioli di ciliegia può essere realizzato tranquillamente a casa. Una volta raccolti i noccioli, è importante pulirli e sterilizzarli, per poi inserirli in una federa e realizzare così il cuscino. Questo rimedio naturale, di origini antiche, si utilizza per combattere il mal di schiena e altre tipologie di dolori ed infiammazioni.

Il mal di schiena è un problema che colpisce molte persone in tutto il mondo. Una delle soluzioni per alleviare il dolore è costituita dai noccioli delle ciliegie, un rimedio naturale ed efficace che sta guadagnando sempre più popolarità. Ma come utilizzarli?

Il segreto sta nell’impiegarli nella creazione di un cuscino perfetto per alleviare il mal di schiena e altre tipologie di dolori. Ecco il procedimento completo, step by step, per realizzarne uno e in che modo utilizzarlo.

Proprietà dei noccioli

I noccioli delle ciliegie hanno proprietà benefiche per la salute. Essi sono ricchi di antiossidanti e antinfiammatori naturali chiamati antociani, che aiutano a ridurre l’infiammazione e il dolore nel corpo. Inoltre, i noccioli contengono anche acido ellagico, un composto che aiuta a prevenire il cancro e a proteggere il cuore.

Cuscino con noccioli di ciliegia: di cosa si tratta?

Il cuscino di noccioli di ciliegia è un rimedio antico, conosciuto anche come una “borsa dell’acqua calda a secco”. Questo cuscino può essere utilizzato per alleviare il dolore e ridurre dolori e le infiammazioni causate da traumi, febbre, punture d’insetto e insolazioni.

A differenza della tradizionale borsa dell’acqua calda, il cuscino di noccioli di ciliegia mantiene la sua temperatura più a lungo grazie alla camera d’aria naturale presente all’interno dei noccioli che utilizziamo per realizzarlo. Il cuscino può essere anche riscaldato ulteriormente in forno o in un microonde, oppure raffreddato in freezer, a seconda dell’utilizzo.

Come farlo a casa

Per utilizzare i noccioli delle ciliegie per alleviare il mal di schiena, è necessario creare un cuscino. Possiamo reperire facilmente i noccioli durante l’estate, la stagione in cui è disponibile questo frutto.

Ma come farlo? Ecco i passaggi da seguire.

I noccioli devono essere sciacquati accuratamente per eliminare ogni residuo e fatti asciugare all’aria aperta per almeno cinque giorni. Devono essere tostati, lasciandoli in forno a 100 gradi per almeno quindici minuti: in questo modo, si elimineranno anche eventuali batteri e muffe. Dopo averli tostati, i noccioli delle ciliegie devono essere inseriti in una fodera per cuscini, preferibilmente in lino o cotone. Una volta inseriti, la fodera va chiaramente chiusa.

A cosa serve il cuscino di noccioli di ciliegia?

Il cuscino realizzato con i noccioli delle ciliegie può essere utilizzato per alleviare il mal di schiena ma anche i dolori articolari, quelli alle spalle, i dolori mestruali, il torcicollo, i colpi di calore o le contusioni.

Come utilizzare il cuscino contro il mal di schiena

Il cuscino realizzato con i noccioli delle ciliegie va posizionato sulla parte dolorante della schiena. Il calore rilassa i muscoli e dona un piacevole sollievo dal dolore, aiutando così a ridurre la sofferenza.

Come scaldare il cuscino di noccioli di ciliegia?

Per fare in modo che l’effetto duri il più possibile, possiamo anche riscaldare il cuscino. Basta posizionarlo per qualche minuto nel microonde.

Quanto scaldare il cuscino di noccioli di ciliegia?

Il cuscino può essere riscaldato nel microonde per massimo 2 minuti, oppure nel forno classico per circa 10 minuti a 100 gradi.

Come raffreddare il cuscino di noccioli di ciliegia?

Il cuscino può essere utilizzato come “borsa del ghiaccio” per ridurre il gonfiore e l’infiammazione. Per farlo, basta riporlo in un sacchetto e posizionarlo in freezer, lasciandolo raffreddare per un quarto d’ora circa.