È una delle azioni che facciamo molto più spesso di quanto immaginiamo. C’è chi lo fa una volta a settimana, chi due, chi addirittura tutti i giorni: parliamo dello shampoo.

Avreste mai pensato di non lavare i capelli per un periodo più lungo di 7 giorni? Qualcuno potrebbe storcere il naso, altri invece potrebbero trovarne giovamento. In merito a tutto questo, cosa dicono i medici? Vediamo assieme.

La domanda che tutti si pongono è se sia giusto o sbagliato lavare i capelli troppo poco o troppo spesso. Ma ecco cosa dice la scienza: le sue risposte ti stupiranno davvero.

Capelli: lavarli sempre oppure no?

Guardare ai propri capelli e pensarli non lavati per più di un tot di giorni è un qualcosa che fa ribrezzo a molto. Sì, perché la nostra capigliatura ci rispecchia a pieno e, non sempre, come sono all’esterno “rappresentano” cosa c’è dentro la testa, dice un antico detto. Ed in effetti così è. Però, se ci pensiamo un attimo, la cura per i nostri capelli deve esserci, sì, ma non eccessiva.

Infatti, li laviamo troppo spesso o troppo poco? Questa è una delle domande che maggiormente ci poniamo. Per questo motivo, vediamo cosa dicono, in merito, i medici. Partiamo da un presupposto: cosa succede se non lavo i capelli per una settimana? Alcuni medici consigliano questa pratica per dare ai capelli la possibilità di crescere più sani e più forti, ed evitare quindi di spezzarsi.

Altri, invece, lo sconsigliano perché, non lavandoli per un certo periodo di tempo, ne risente il cuoio capelluto. Cosa fare allora? Ovviamente è sempre meglio evitare prodotti aggressivi per i capelli, magari usandoli con molta parsimonia (parliamo della lacca, del gel o anche dei profumatori per capelli).

Cosa dicono gli esperti

Ma c’è qualcos’altro che danneggia ancora di più i nostri capelli: il phon, la piastra o i ferri…insomma, ciò che arriva ad alte temperature direttamente sul nostro capello.

Per il lavaggio? In realtà non lavare i capelli per una settimana può causare dei problemi. Sì, perché chi ha la cute grassa inizierebbe a soffrire di rossori e irritazioni da sebo, che sono poi più difficili da domare. Chi ha invece l’opposto, ovvero cute e capelli secchi, vedrebbe i suoi capelli spezzarsi, aggrovigliarsi in nodi di vario genere.

Lavare i capelli tutti i giorni, dall’altro lato, non fa bene. Gli esperti affermano che andrebbero lavati un paio di volte a settimana oppure, se si ha davvero la necessità di farlo tutti i giorni, lo si può fare ma l’importante è scegliere di utilizzare prodotti naturali senza parabeni e siliconi, di asciugarli ad una temperatura media e di non utilizzare spesso la lacca o altri cosmetici.