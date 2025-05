Se non sai cosa buttare nel bidone dell’umido, ecco alcuni consigli mirati, che possono tornarti molto utili.

L’ambiente in cui viviamo è ciò che abbiamo di più prezioso. Non sempre ci pensiamo, presi da mille altre cose, eppure questo è un tema essenziale. Nella vita abbiamo molta più scelta di quella che immaginiamo di avere. Possiamo trascurarci, oppure possiamo decidere di prenderci cura di noi stessi, così come dell’ambiente che ci circonda.

Se ognuno di noi dedicasse del tempo alla cura dei luoghi circostanti, facendo del suo, di certo ci si troverebbe di fronte a un pianeta più pulito, dove c’è maggiore attenzione per la natura. D’altronde, trascurare l’ambiente significa avere più inquinamento, spreco di risorse ed energia, maggiori emissioni nocive per la salute dell’uomo e degli altri esseri viventi.

Uno dei modi per contribuire alla protezione del nostro ambiente è senz’altro quello di fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Quello che accade, tuttavia, è che possano sorgere dei dubbi su cosa mettere nei bidoni dell’umido, per non sbagliare. Ecco, dunque, quali sono i rifiuti che possono essere inseriti nei suddetti bidoni.

Bidone dell’umido, ecco quali tipi di rifiuti vi si possono gettare

Basta poco per prendersi cura dei luoghi in cui viviamo, e imparare a fare la differenziata, con i giusti step, consente di ottenere buoni risultati.

Quello che bisogna tenere a mente, è la necessità di essere costanti, in ciò che si fa. Se ci si impegna, le cose possono realmente migliorare, a livello ambientale. Se si apprende come dividere al meglio la spazzatura, i materiali riciclabili possono essere utilizzati per creare nuovi oggetti.

A giovarne, sarebbe soprattutto l’aria, che sarebbe meno inquinata, così come vi sarebbe un ridotto utilizzo di materie prime. Forse non tutti lo sanno, ma c’è una differenza tra materiale riciclabile (vetro, carta, plastica) e rifiuto organico, e quindi umido. Nel primo caso, sarà necessario lavorarci tramite processi industriali per poter riciclare il materiale, e questo comporta un significativo uso di energia.

Nel secondo scenario, i rifiuti umidi possono essere convertiti in fertilizzanti naturali e quindi riutilizzati direttamente in natura, come ad esempio nel settore agricolo.

I rifiuti che si possono gettare nel bidone dell’umido sono scarti di cibi con cui di solito si preparano pietanze. Ad esempio, gusci uovo, bucce, fondi caffè. In linea generale, si possono gettare anche avanzi vegetali o animali, cibi scaduti, sacchetti del tè, tovaglioli di carta sporchi di alimenti, fiori appassiti che possono essere convertiti in compost.

Questi rifiuti devono essere buttati in sacchetti compostabili adeguati e poi inseriti in contenitori marroni, ma il colore può differire in base al Comune di appartenenza. Mai gettare nel bidone dell’umido vetri, metalli, oggetti in plastica, lattine ecc. Ricordando questi piccoli dettagli, sarà possibile rendersi utili per salvaguardare l’ambiente.