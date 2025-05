Diverse regioni italiane, nel mese di maggio, saranno interessate da piogge: quali sono e in che periodi.

La primavera è un periodo tanto atteso, soprattutto durante l’inverno. A lungo sognata, è infatti la stagione delle gite, dei primi momenti di stacco dopo le fatiche lavorative. Soprattutto nel weekend, in molti, auspicando nel bel tempo, si organizzano per viaggi in auto o in pullman, purché possano trascorrere momenti di relax.

Purtroppo, però, non sempre il tempo è clemente, e ci sono delle aree in cui la pioggia continua a persistere, rovinando i piani di chi invece, vorrebbe approfittare per staccare un po’. Si sa che con la pioggia si può viaggiare, ma non è confortevole come essere baciati dal sole e illimitati negli spostamenti, soprattutto in luoghi all’aperto.

Le previsioni per il mese di maggio suggeriscono che diverse zone saranno interessate da piogge, in particolare in determinate regioni italiane. Ma quali saranno tali aree? Ecco maggiori info, in merito.

Maggio promette piogge: quali saranno le aree interessate dal maltempo

I primi giorni di maggio hanno regalato bellissime giornate, tant’è che in molti, soprattutto al Sud, hanno trascorso il tempo al mare, a godere dei primi spiragli estivi.

Tuttavia, la situazione meteo sta per subire variazioni. La bassa pressione proveniente dal Mediterraneo porterà pioggia e temperatura più basse, in particolare nelle zone del Centro Nord e in Sardegna. Nelle prossime ore ci saranno ancora piogge e temporali sparsi al Centro Nord.

Nei prossimi giorni, invece, il meteo dovrebbe stabilizzarsi, in particolare nel weekend. Per quanto concerne la terza settimana di maggio, dovrebbe pian piano ridimensionarsi il maltempo che invece avrà colpito nelle scorse settimane. I regimi pluviometrici dovrebbero tornare nella media nelle regioni settentrionali del nostro Paese, mentre in quelle del centro sud, saranno al di sopra della media stagionale.

Qui, infatti, potrebbe piovere più del solito, ancora per un po’. In merito alle temperature, esse dovrebbero tornare nella media in tutta Italia. Per l’ultima settimana di maggio è previsto un miglioramento del tempo, le temperature dovrebbero attestarsi su quelle tipiche del periodo primaverile e meno piogge.

Ciò vuol dire che nel caso in cui si desiderasse organizzare qualche gita fuori porta, ci saranno maggiori probabilità di poterlo fare in serenità, sfruttando il bel tempo. D’altronde, si aspetta la primavera proprio per godere di temperature più favorevoli, nel caso in cui si vogliano organizzare eventi di vario genere.