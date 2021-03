Cornetti vegan: calorie, ingredienti e ricetta per farli in casa

La ricetta dei cornetti vegan senza uova e burro: ingredienti, apporto calorico e valori nutrizionali, anche nella versione integrale.

Parliamo di: Ricette vegane

Alternativa alle classiche brioche vuote o farcite, i cornetti vegan vanno incontro alle richieste di chi desidera seguire una dieta vegana. Si avvicinano però anche a chi ha la necessità di ridurre il consumo di alimenti che contengono lattosio o altri derivati di origine animale. I croissant vegan sono preparati senza burro, senza uova e latte vaccino, perfetti da gustare durante la prima colazione o in altri momenti della giornata.

I cornetti vegani possono essere preparati in casa anche da chi non ha particolari abilità culinarie, sia nella versione classica sia aggiungendo una farcitura golosa a base di confettura, miele o crema.

Ricetta cornetti vegani: ingredienti e preparazione

Il cornetto vegano è facile da realizzare, avendo a disposizione un’impastatrice e una placca da forno per la cottura. Gli ingredienti sono i seguenti:

250 grammi di farina;

140 grammi d’acqua;

un cubetto di lievito di birra fresco;

40 grammi di zucchero;

50 grammi di olio di semi;

estratto di vaniglia;

sale q. b.

Si inizia versando in una ciotola la farina, lo zucchero, il lievito di birra e l’acqua. Dopo aver amalgamando bene gli ingredienti si procede aggiungendo l’olio di semi e il sale impastando bene in modo da ottenere un impasto liscio e compatto. Solo alla fine si può aggiungere l’estratto di vaniglia, coprendo l’impasto e lasciandolo lievitare per almeno due ore.

A questo punto è possibile stendere l’impasto utilizzando un mattarello e ritagliare dei triangoli di lato non superiore ai dieci centimetri. Partendo dalla base si deve arrotolare la sfoglia fino a raggiungere il vertice opposto. È anche necessario concedere altro tempo per la lievitazione coprendo la placca da forno con della pellicola trasparente, attendendo ancora sessanta minuti per fare in modo che ciascun cornetto raddoppi il suo volume. I cornetti vegan devono cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa venti minuti.

L’eventuale farcitura di confettura deve essere aggiunta prima di arrotolare i triangoli di impasto. Se si desidera preparare una teglia di cornetti vegani integrali sarà sufficiente sostituire interamente la farina bianca con quella integrale.

Cornetto vegan: calorie e valori nutrizionali

Il cornetto vegano fa ingrassare? Questa è una domanda molto comune: si tende spesso a confondere i prodotti vegan con gli alimenti light adatti a una dieta ipocalorica in quanto privi di burro e uova. Le calorie di un cornetto vegano vuoto sono circa 260 per porzione, valore che cambia di poco per i cornetti integrali vegan.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, il cornetto vegano vanta un notevole apporto di carboidrati, ma non è particolarmente ricco di grassi e proteine, mentre sono presenti le fibre alimentari (soprattutto nella variante integrale).

Cornetti vegan surgelati: pro e contro

In commercio esiste una vasta gamma di cornetti vegan surgelati, prodotti che spesso si consumano al bar o si acquistano per poter gustare un croissant vegan appena sfornato anche a casa. Tra i vantaggi di questo tipo di prodotti da forno c’è proprio la praticità di poter avere sempre a disposizione i cornetti caldi senza dover preparare l’impasto.

Come rovescio della medaglia, tuttavia, un prodotto surgelato potrebbe contenere ingredienti aggiuntivi e, in ogni caso, la fragranza e la digeribilità potrebbero essere inferiori rispetto ai cornetti vegani fatti in casa.