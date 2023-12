CONOU ha scelto Changee per il suo nuovo piano di comunicazione triennale

Changee scelta da CONOU per il suo nuovo piano di comunicazione di durata triennale.

CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, dopo un complesso processo di gara che si è svolto da maggio a novembre 2023, ha scelto Changee, agenzia di comunicazione integrata associata a The Network One, Londra, per il compito di realizzare il nuovo piano di comunicazione triennale, che inizierà nel 2024. La strategia pensata dall’agenzia in coordinamento con CONOU coinvolgerà tutti i canali, sia fisici che digitali, e avrà una doppia finalità: aumentare l’awareness del Consorzio, come uno dei principali protagonisti dell’economia circolare in Italia, e al tempo stesso informare e motivare cittadini, imprese e istituzioni nel loro ruolo di attori in questo importante processo.

“Siamo un’eccellenza apprezzata a livello internazionale” ha dichiarato Riccardo Piunti, Presidente CONOU. “Vogliamo narrare la nostra storia, farla sapere, perché crediamo che questo modello italiano sia veramente efficace ed esemplare. E in questo senso, la comunicazione avrà sempre più un ruolo fondamentale e potrà darci quel vantaggio in più che ci serve”. Le attività a sostegno di questa strategia saranno progettate e realizzate in coordinamento con la sede di Roma di Changee.

Le attività previste per sostenere questa strategia saranno gestite attentamente dalla sede romana di Changee. Questo piano di comunicazione ha come obiettivo non solo di rafforzare la posizione di CONOU nel settore, ma anche di stimolare una trasformazione più ampia, valorizzando l’importanza dell’economia circolare e il ruolo attivo che ogni soggetto può avere in questo campo. La cooperazione tra i due attori è, quindi, un esempio rilevante di come le strategie di comunicazione integrate e ben organizzate possano promuovere la diffusione di pratiche sostenibili e la sensibilità ambientale a livello nazionale e oltre.