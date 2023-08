Come stappare le orecchie in modo naturale

Sbadigliare, deglutire, tappare il naso e succhiare delle caramelle dure sono solo alcuni dei metodi per stappare le orecchie in modo naturale. La miglior soluzione, naturalmente, dipenderà dalle cause scatenanti. Se le orecchie sono tappate a causa di un raffreddore, ad esempio, i suffumigi potrebbero essere il rimedio adatto a te.

Orecchie tappate e udito ovattato rappresentano due problemi tanto comuni quanto fastidiosi. La buona notizia, però, è che esistono dei trucchi e rimedi per stappare le orecchie in modo naturale e trovare un rapido sollievo.

A seconda delle cause scatenanti, abbiamo la possibilità di adottare diverse soluzioni.

Prima, però, bisognerà capire a cosa potrebbe essere dovuta la sensazione di avere le orecchie tappate.

Perché si tappano le orecchie?

In molti casi, questo problema è collegato a una malattia, come ad esempio un raffreddore, o anche a degli sbalzi di pressione, che si verificano quando vi è un cambio di altitudine.

Ad esempio, ti sarà capitato decine di volte di tornare da una gita in montagna e di ritrovarti con l’udito ovattato e le orecchie fastidiosamente “chiuse” o tappate. Lo stesso può accadere durante i viaggi in aereo o dopo un’immersione subacquea.

Talvolta, la sensazione di avere le orecchie tappate è collegata a fattori come disturbi legati alla masticazione, alterazioni anatomiche che interessano il canale uditivo, accumulo di cerume, infezioni auricolari e altre condizioni.

Data la lunga lista di possibili cause, quando le orecchie si tappano con una certa frequenza e nessun rimedio sembra tornare utile, o se hai l’orecchio tappato da giorni o persino mesi, è fondamentale consultare il proprio medico curante o un otorinolaringoiatra.

Detto ciò, vediamo come stappare le orecchie in modo naturale.

5 rimedi per stappare le orecchie in modo naturale

In base alle differenti cause sottostanti, è possibile adottare diversi rimedi naturali per stappare le orecchie e tornare a sentire normalmente.

Uno dei metodi più famosi, il cosiddetta “metodo di Valsava”, lo apprendiamo sin da bambini, e consiste nel tappare il naso con le dita ed espirare delicatamente, sin quando non sentiremo il classico “pop” o “click”, che indica che le orecchie si sono finalmente stappate.

Ma quali saranno gli altri rimedi fai da te per stappare le orecchie? Vediamoli insieme.

Masticare o deglutire

Masticare gomme, caramelle dure o cibi croccanti, aprire e chiudere la bocca o deglutire: queste azioni ti permetteranno di aprire la tromba di Eustachio, equalizzando, di conseguenza, la pressione nell’orecchio medio e sbloccando l’orecchio tappato.

Sbadigliare

Anche una serie di sbadigli ripetuti uno dietro l’altro può aiutare ad aprire la tuba di Eustachio. In pochi minuti, sentirai il classico “pop”, indice che l’orecchio si è stappato correttamente.

Manovra di Valsalva

Come anticipato, si tratta di uno dei metodi più famosi per stappare le orecchie. Per eseguire la manovra di Valsava, bisognerà tappare le narici con le dita, quindi, soffiare delicatamente l’aria attraverso le narici chiuse, in modo da creare una pressione nella parte posteriore del naso.

In questo modo, potrai aprire la tuba di Eustachio e stappare le orecchie. Ma bada bene, evita di eseguire questa manovra in maniera troppo vigorosa, per non rischiare di causare gravi danni alle orecchie.

Impacco caldo

Se hai le orecchie tappate a causa di un’infezione auricolare, applicare un impacco caldo (non bollente) sulla parte interessata può aiutare a lenire il fastidio e ridurre il dolore.

Suffumigi

Spesso, le orecchie tappate sono il risultato di un brutto raffreddore o di un’antipatica sinusite. In casi del genere, il malessere sembra amplificato dalla nostra difficoltà nel riuscire a distinguere i suoni e le parole.

Ma come stappare le orecchie quando si ha il raffreddore?

In casi del genere, i suffumigi potrebbero rappresentare la soluzione al tuo problema. Prepara dell’acqua bollente in una pentola, versa dell’olio essenziale di eucalipto o di menta e inspira i vapori per liberare il naso e sciogliere il catarro.

Quando preoccuparsi per l’orecchio tappato?

Abbiamo visto alcuni metodi comprovati per stappare l’orecchio “fai da te”, ma che fare quando l’orecchio proprio non si stappa? Quando è il caso di consultare un medico?

Bisognerà consultare il medico se i rimedi che abbiamo segnalato non dovessero funzionare e se l’orecchio continua a rimanere tappato per settimane.

Contatta al più presto il tuo otorino se, oltre alla sensazione di avere le orecchie tappate, avverti altri sintomi, come dolore, fuoriuscita di pus, perdita di equilibrio, abbassamento dell’udito o se dovessi avvertire le orecchie “bloccate” spesso e senza una ragione apparentemente plausibile.

In base alla condizione scatenante, il medico potrà suggerire l’utilizzo di farmaci che aiutino a sbloccare l’orecchio, come decongestionanti, gocce auricolari o antibiotici.

