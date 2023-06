Come coltivare cetrioli in vaso

Come coltivare i cetrioli in vaso? Per ottenere un buon raccolto bisogna partire dalle basi, e cioè dalla scelta del vaso e del terriccio migliore per questa pianta. Il cetriolo può essere coltivato in balcone o in terrazzo con ottimi risultati, purché si rispettino le esigenze essenziali di questa pianta.

Fonte immagine: iStock

Hai voglia di coltivare i cetrioli in vaso ma non sai come fare e da dove cominciare? Questo illustre membro della famiglia delle Cucurbitacee è un alimento che non può mancare nelle nostre diete, specialmente in estate, quando la voglia di cibi detox, freschi e idratanti aumenta.

Il cetriolo, infatti, è un alimento in grado di aumentare i livelli di idratazione, migliorare la digestione, promuovere la salute dell’intestino e, non dimentichiamolo, può anche eliminare le occhiaie e rivitalizzare la nostra pelle.

Cosa potremmo mai chiedere di più a un ortaggio?

Se anche tu adori l’idea di creare un orto in balcone e di coltivare alcuni dei tuoi ortaggi e vegetali preferiti, oggi vogliamo scoprire tutti i passaggi per coltivare i cetrioli in vaso, in modo da avere sempre a portata di mano questo autentico protagonista dell’estate!

Come coltivare cetrioli in vaso in 8 passaggi

Prima di cominciare, devi sapere che al mondo esistono diverse varietà di cetrioli, per cui sarà utile scegliere una tipologia che si adatti a spazi piccoli e a una coltivazione in vaso.

Detto ciò, vediamo quali sono i passaggi necessari per coltivare una pianta di cetriolo, a cominciare dal clima ideale e dalla scelta del vaso.

Temperatura ideale

La pianta di cetriolo necessita di molto sole e di abbondanti innaffiature. Per quanto riguarda le temperature ideali, queste devono essere comprese fra i 20 e i 30 gradi.

Sempre in tema di clima ideale, sarà importante capire dove posizionare i cetrioli.

La pianta in vaso dovrebbe essere esposta al sole (dovrebbe ricevere almeno 8 ore di sole durante la giornata), ma in un punto che sia ben riparato dal vento.

Il terreno migliore

La scelta del terreno ideale per coltivare i cetrioli in vaso è essenziale: il terreno dovrebbe essere fertile e ben drenato, possibilmente leggermente acido.

Per evitare i ristagni idrici, sul fondo del vaso potresti predisporre uno strato di argilla o pomice, in modo da favorire il drenaggio dell’acqua.

La scelta del vaso

Parliamo ora della “casa” migliore per la tua pianta. Il vaso dovrebbe essere abbastanza largo e profondo, in modo da consentire un ottimale sviluppo delle radici.

Di solito, si consiglia un vaso di terracotta della grandezza di 30 centimetri di diametro e almeno 30 cm di profondità.

Sostegni per cetrioli

Poiché si tratta di una pianta rampicante, sarà opportuno fornire al cetriolo i supporti adatti per potersi sviluppare in verticale.

Puoi optare per supporti come canne di bambù, reti o corde, o anche una semplice ringhiera.

Quando piantare i cetrioli in vaso?

È il momento della semina. Poiché la pianta di cetriolo mal sopporta travasi e disturbi alle radici, sarebbe bene seminare direttamente nel vaso definitivo.

Ma quando seminare i cetrioli?

Di solito, la semina avviene tra aprile e giugno. Per coltivare la pianta, bisognerà realizzare delle buche profonde circa 3 cm e interrare 2-3 semi.

Quanta acqua dare ai cetrioli in vaso?

La pianta di cetriolo necessita di un terreno sufficientemente umido. Innaffia le piante regolarmente, soprattutto non appena la terra diventa asciutta al tatto.

Se il clima è caldo e secco, aumenta la frequenza delle irrigazioni.

Per favorire lo sviluppo della pianta, durante la fase di crescita, ogni 2 settimane potrai utilizzare del fertilizzante liquido.

Quali sono le malattie del cetriolo?

Come ogni altra pianta, anche il cetriolo deve fronteggiare alcune avversità. Oltre al rischio rappresentato dal marciume radicale, i cetrioli possono essere colpiti da malattie e parassiti, come oidio, afidi, scarafaggi del cetriolo e malattie fungine.

Monitora lo stato di salute della pianta per poter provvedere tempestivamente con i migliori rimedi biologici e naturali (evita assolutamente di utilizzare dei pesticidi chimici).

Cetriolo: il periodo della raccolta

Quanto impiegano i cetrioli a crescere? E quand’è il periodo migliore per il raccolto? Di solito, si può procedere con il raccolto circa due o tre mesi dopo la semina, intorno ai mesi di giugno luglio.

Il raccolto dovrebbe avvenire prima che i cetrioli diventino troppo grandi o troppo maturi. Staccali dalla pianta utilizzando un coltello o delle forbici pulite, ed evita di staccarli con le mani torcendo il gambo, potresti danneggiare la pianta.

Quanti cetrioli fa una pianta?

Il numero di cetrioli dipende dalla varietà della pianta, dalla presenza di insetti impollinatori, dallo spazio disponibile per ciascuna pianta e dalle cure che dedicherai a questo vegetale.

In linea di massima, si stima che una singola pianta possa produrre 10-20 cetrioli nell’arco di una stagione.