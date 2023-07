Spina calcaneare: prova questi 6 rimedi naturali

La spina calcaneare è un disturbo molto comune, soprattutto negli uomini e nelle donne in età avanzata. Sebbene non sempre causi particolari sintomi, in alcuni casi i pazienti possono avvertire un dolore pungente e molto intenso. Ma esistono dei rimedi naturali per alleviare questo disturbo? Fortunatamente si: impacchi con ghiaccio, applicazione di pomate e calzature specifiche possono migliorare la vita di chi soffre di spina calcaneare.

Fonte immagine: iStock

Esistono dei rimedi naturali per curare la spina calcaneare a casa? Ed esattamente, quali sono le cause e i sintomi di questo disturbo? La spina calcaneare è una condizione sorprendentemente comune: si manifesta il più delle volte in uomini e donne in età avanzata, ma può colpire anche ragazzi e ragazze in giovane età.

Come si può facilmente evincere dal nome, si tratta di una sorta di “spina”, o più esattamente di uno sperone osseo (osteofita), che si forma nella parte inferiore del tallone, andando a formare un piccolo nodulo che sporge.

Statisticamente parlando, si ritiene che la spina calcaneare sia una delle cause più comuni di dolore al piede sia negli uomini che nelle donne.

Come capire se si ha una spina calcaneare?

In molti casi, la spina calcaneare comporta una pungente sensazione di dolore e bruciore nella parte interessata, vale a dire sotto al calcagno.

Il dolore si manifesta soprattutto al mattino, non appena il paziente poggia il piede sul pavimento, e può essere talmente intenso da rendere difficoltosa la stessa deambulazione.

Tuttavia, esistono anche numerosi casi di spina calcaneare asintomatica, in cui il soggetto non sembra avvertire alcun sintomo o disagio. Quando presente, il dolore può peggiorare a causa di alcuni tipi di calzature o di attività.

Come avviene la diagnosi?

Per poter formulare una diagnosi di spina calcaneare, bisognerà rivolgersi a un ortopedico, il quale eseguirà un esame obiettivo e la palpazione della parte.

La radiografia rappresenta l’esame d’elezione in grado di confermare la diagnosi.

Come curare la spina calcaneare?

Come sfiammare la spina calcaneare? E cosa prendere per ridurre il dolore? A seconda delle specifiche condizioni del paziente, l’ortopedico potrà consigliare una serie di trattamenti mirati ad alleviare i sintomi della spina calcaneare.

Nello specifico, il trattamento prevede l’utilizzo di plantari su misura, l’assunzione di farmaci antinfiammatori (sia ad azione topica che per via orale), infiltrazioni di cortisone e un apposito periodo di riposo della durata di 1-3 settimane, oltre all’esecuzione di esercizi di stretching mirati, che dovranno essere consigliati e spiegati da un fisioterapista.

Qualora i trattamenti conservativi non dovessero sortire l’effetto desiderato, potrebbe rendersi necessario un approccio mirato, che potrebbe includere tecarterapia, onde d’urto o un intervento chirurgico.

Quanto tempo ci vuole per guarire da una spina calcaneare?

Di solito, una volta individuato il trattamento più adeguato e messi in pratica gli accorgimenti necessari, la condizione tende a guarire nell’arco di 3-4 settimane, ma il periodo di trattamento potrebbe durare anche 2-3 mesi.

Le tempistiche, infatti, possono cambiare a seconda della gravità della condizione.

Ma esistono dei rimedi naturali per curare la spina calcaneare? E’ sicuramente possibile adottare degli accorgimenti (anche a casa), per alleviare o prevenire l’insorgenza del dolore. Tali accorgimenti andranno presi in considerazione in accordo con il parere del medico. Vediamo quali sono i trattamenti più adatti.

Spina calcaneare: 6 rimedi naturali per ridurre il dolore

Oltre al riposo e ai trattamenti appena menzionati, per ridurre il dolore della spina calcaneare è possibile adottare una serie di precauzioni e trattamenti naturali. In tal senso, il tuo ortopedico potrebbe consigliarti i seguenti trattamenti:

Scarpe adatte per la spina calcaneare

Le calzature dovrebbero avere un rialzo. Sono assolutamente bandite le scarpe molto basse e i tacchi molto alti. Bisognerà inoltre evitare di camminare a piedi nudi, sia in casa che in spiaggia.

Plantari per spina calcaneare

Utilizzare degli appositi plantari per spina calcaneare, ortesi che devono essere realizzate su misura, specificatamente per il paziente.

Terapia del freddo

Per alleviare il fastidio, sarà utile dirigere un getto di acqua fredda sulla parte interessata circa 2 volte al giorno.

Oltre al trattamento con acqua fredda, puoi ridurre il dolore anche grazie a degli impacchi con ghiaccio, da applicare sulla parte interessata per 10-15 minuti circa, 3-4 volte al giorno.

Spina calcaneare e aceto

On line, c’è chi consiglia di fare un pediluvio con acqua e aceto per alleviare il dolore della spina calcaneare. Prima di adottare questo trattamento, però, ti consigliamo di chiedere un parere al tuo ortopedico.

Massaggio

Fra i rimedi naturali per la spina calcaneare, vale la pena menzionare anche i massaggi, che andranno eseguiti con l’ausilio di creme specifiche. Una pomata per spina calcaneare potrebbe essere a base di arnica, artiglio del diavolo o di aloe vera.

Perdita di peso

Chi è affetto da questa condizione, di solito viene invitato a perdere peso (qualora ciò dovesse essere effettivamente necessario) in modo da ridurre la pressione esercitata sul piede e diminuire, di conseguenza, anche il dolore.

