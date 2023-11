Come riutilizzare il tetrapak? 5 idee originali

Ci sono 5 modi diversi per riutilizzare il tetrapak come base per i nostri migliori progetti di riciclo. Se infatti non vogliamo gettare questi tradizionali contenitori per bevande e alimenti, li possiamo adoperare per alcune opzioni utili per la casa e il giardino. Un modo per riciclare in modo creativo un materiale composito spesso presente nelle nostre dispense, amico del fai da te.

Se abbiamo qualche dubbio su come riutilizzare il tetrapak, un materiale che nelle nostre case non manca, ci sono almeno 5 idee da copiare. Di fatti, nelle dispense spesso abbiamo cartoni di latte a lunga conservazione o succhi di frutta. E il contenitore in questione è proprio il composito di cui stiamo parlando.

Ma cos’è il tetrapak e come possiamo riciclarlo per il nostro fai da te, invece di conferirlo nel bidone apposito della raccolta differenziata? In percentuale maggiore troviamo materiali cartacei, quasi il 75% del totale. Il resto di queste confezioni è invece composto da plastica e alluminio.

Di norma il tetrapak, vista l’elevata componente cartacea, si butta nel bidone della carta e la divisione degli strati avviene in cartiera. Ma se volessimo evitare di gettare questo composito, una buona soluzione è il riciclo creativo, per realizzare degli oggetti utili e bellissimi per la nostra dimora e il giardino.

Il primo passaggio è quello di lavare le confezioni di tetrapak per eliminare i residui di cibi e bevande, che potrebbero fermentare e rendere il materiale non salubre. Dopo ci basterà avere forbici e poco altro per tagliare e dare un nuovo aspetto a questi vecchi cartoni.

Fonte: iStock

Come riutilizzare il tetrapak in 5 modi creativi

Il riutilizzo dei cartoni di tetrapak ci permette di adoperare in modo creativo un materiale che ha una struttura morbida ma robusta. Se infatti la consistenza è quella del cartone, le parti in plastica e alluminio li rendono più resistenti. E questo ci permette di lavorarli e impiegarli per i nostri progetti di fai da te senza timore che possano cedere.

Vasi per le piante

Il tetrapak, come accennato, non è solo carta, ma anche plastica e alluminio, che lo rendono impermeabile e resistente ad umido e acido. Di fatti, i cartoni di latte, succhi di frutta, sugo di pomodoro e condimenti, è spesso di questo materiale. Il che significa che è ottimo anche per contenere le piante del nostro giardino.

Ci basterà lavare il contenitore e tagliarlo, in modo da poter versare il terriccio e riempire con le nostre piantine o le nostre sementi. Se vogliamo rendere più estetico il progetto, i cartoni possono essere dipinti con vernici atossiche o rivestiti con fili di corda, specchietti, perline e decorazioni.

Mangiatoia per uccelli

Se abbiamo uno spazio esterno dove i passerotti fanno la loro comparsa, un ottimo modo per rendere le soste più riposanti è di lasciare qualche semino in giro. I cartoni del tetrapak sono grandi alleati per realizzare delle piccole mangiatoie sospese, che possano dare sostentamento agli uccelli di passaggio.

Le confezioni andranno lavare con cura e poi forate al centro, con un buco grande a sufficienza per permettere a noi di versare il mangime e agli uccellini di poterlo beccare in pace. Se vogliamo, possiamo anche decorare le mangiatoie a nostro piacere, ma sempre ricordando di adoperare colori atossici e naturali.

Lanterne da giardino

Se vogliamo rendere il nostro dehor più originale, il tetrapak ci aiuta. Lo dovremo intagliare sui quattro lati e sul fondo, in modo da mimare l’estetica delle lanterne di origine giapponese e infine incollare dei fogli di carta cerata che doneranno un aspetto fumoso alle luci artificiali.

Porta penne da scrivania

Un modo semplice per riutilizzare il tetrapak è di tagliarlo, dipingerlo e decorarlo per realizzare dei bellissimi porta penne per la scrivania dei bambini. Il progetto lo possiamo condividere proprio con loro. A noi il compito di usare cutter e forbici, a loro quello divertente: la decorazione che renderà questi oggetti personali e unici.

Organizer per cassetti

Ma il tetrapak è ottimo anche se vogliamo organizzare i cassetti di casa, dalla cucina al bagno passando dallo studio e dalle altre stanze dove serve ordine. Il suggerimento è di tagliare i vecchi contenitori per farne delle ciotole alte. Li potremo in un secondo momento incollare e alloggiare dove serve.

Se abbiamo un bagno disordinato, ci aiuteranno a mettere da parte cosmetici e creme in tubetto, o in camera da letto limiteranno il problema dei calzini spaiati. Ma non solo, ci aiuteranno anche a tenere le sciarpe al loro posto, ben alloggiate e distanziate, per trovarle subito quando servono ed evitare di buttare all’aria la stanza ogni volta.

Fonti