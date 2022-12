Vestiti per cani per Natale: pro e contro

Vestiti per cani per Natale? Beh, ci sono dei pro e dei contro. Se effettivamente alcuni cani, in determinate situazioni, possano beneficiare dell'uso di un cappottino invernale, quali benefici potrà mai apportare un vestitino di Natale? Al cane di indossare quelle corna di renna interessa ben poco. Fai però attenzione ai pericoli nascosti in questi indumenti.

Vestiti per cani per Natale: perché mai? Qui si entra in un territorio difficile. Se è vero che, in talune circostanze, possano risultare necessari cappotti e scarpe per cani, pensiamo a cani a pelo raso in climi rigidi, soggetti anziani o con particolari malattie, ecco che fare indossare un vestito di Natale a un cane, per il nostro amico a quattro zampe ha ben poca utilità.

Questo a meno che non vogliamo prendere un cappottino elegante e fantasioso da far indossare solo sotto le feste natalizie perché il cane ne ha davvero bisogno. In questo caso il discorso è ben diverso.

Vestiti per cani per Natale: vantaggi

Quali sono i vantaggi dei vestiti per cani per Natale? All’atto pratico veramente pochi. Un conto è se ho un cane che ha davvero bisogno di proteggersi dal freddo e dall’umidità quando esce di casa, tipo cani a pelo raso, soggetti anziani, cani con problemi articolari.

In questo caso è possibile unire l’utile al dilettevole e mettere al cane un simpatico cappotto a tema natalizio. A patto però che il suddetto cappotto non sia tutta parvenza e sia anche sostanza. Che tradotto vuol dire: non deve essere solo bello, ma deve tenere anche caldo.

In tutti gli altri casi, i vestiti per cani per Natale assolvono al solo scopo di soddisfare il nostro ego e il nostro senso estetico.

Possono andare bene per fare delle foto simpatiche, per fare colore ad una festa, ma il cane non avrà nessun reale beneficio dall’indossare un cappellino con le corna di renna o un cappottino rosso con Babbo Natale e gli alberelli di Natale.

Vestiti per cani per Natale: svantaggi

Ci sono inoltre alcuni svantaggi nel far indossare al cane un vestito di Natale. Più che svantaggi, si tratta di prestare attenzione ad alcune cose. In primo luogo ci sono cani che già sopportano a stento un collare o una pettorina, figuriamoci un intero vestito. In questo caso il cane si sentirebbe per tutto il tempo a disagio, infastidito e indossare un vestito costituirebbe per lui un vero e proprio stress.

Altro fattore da considerare è il materiale. Soprattutto in cani allergici, che soffrono di dermatiti e prurito, a volte il contatto con determinati tipi di tessuto potrebbe scatenare nuovamente i sintomi. Considerando che difficilmente i vestiti per cani sono fatti di cotone, ecco che magari tessuti sintetici potrebbero dargli noia.

Terza cosa da tenere d’occhio: accessori e passamanerie. Sono molto belli i vestiti per cani accessoriati con bottoni, cerniere, pelliccetta, pupazzetti attaccati o bordature particolari, ma cosa succede se il cane decide di staccarli e mangiarli? Succede che rischia un blocco intestinale, un’ostruzione che richiede una chirurgia d’urgenza.

Un’altra considerazione: gli altri cani. Se metti un vestito rosso accesso al tuo cane, magari con delle corna di renna ondeggianti, se il tuo cagnolino incontra altri cani, ecco che questi potrebbero essere straniti dal quel loro consanguineo così buffo. Questo ben che vada. Mal che vada, invece, gli altri cani potrebbero spaventarsi. E i cani spaventati potrebbero reagire aggredendosi e mordendo.

Un altro scenario di possibile lite riguarda i cani che litigano o si azzuffano per il diritto di giocare con quelle corna da renna o quei pupazzetti attaccati al cappottino o al vestitino.

Un discorso a parte meritano i costi di questi vestiti. Hai davvero bisogno di spendere decine o centinaia di euro per dei vestiti per cani, perché i vestiti per cani eleganti o firmati, sia per maschi che per femmine, costano parecchio?

E quelli per i cani di taglia grande costano anche di più di quelli per cani di taglia piccola, quando magari fino a pochi giorni prima di sei lamentato di quanto costano quelle crocchette o di quanto costa il vaccino dal veterinario.

Dove trovare dei vestiti per cani?

Puoi trovare in vendita vestiti per cani per Natale su Amazon, Etsy o su altri siti analoghi. Per esempio, si trovano vestiti per cani su Shein, mentre più difficile trovare vestiti per cani su Zalando, anche se qui qualche accessorio, come i collari, è possibile reperirlo.

Potresti anche provare a chiedere nei negozi per animali o su store appositi che si occupino di animali e zootecnia. Qui potresti trovare in vendita vestiti per cani firmati, eleganti e divertenti, da fare come scherzoso regalo di Natale.

Se non vuoi approfittare dello shopping online e se sai cucire, nulla ti vieta di realizzare dei vestiti per cani fai da te. Assicurati solo di non usare elementi e bordature pericolosi per i nostri amici a quattro zampe.

