Come riutilizzare la cenere del camino o dei pellet

La cenere del camino o del pellet è spesso considerata un prodotto di scarto da gettare direttamente nell’immondizia, ma in realtà questa polvere grigia può rivelarsi molto utile in casa e in giardino. E dunque, come riutilizzare la cenere del camino o dei pellet? Puoi trasformare la cenere in un fertilizzante per il giardino, in un deodorante catturaodori, un antiparassitario e molto altro.

La cenere è spesso considerata un prodotto di scarto di stufe e camini, ma sapevi che in realtà questa polvere grigia potrebbe tornare utile nelle pulizie domestiche e in molti altri ambiti? Esistono tantissime soluzioni per riutilizzare la cenere del camino o dei pellet in modo intelligente. Per fare qualche esempio, potresti impiegare la cenere come diserbante o utilizzarla come antiparassitario in giardino, oppure potresti trasformarla in lisciva e utilizzarla per pulire la tua casa o creare dei saponi fatti a mano.

Ma attenzione: la cenere del pellet o del camino può rivelarsi senz’altro utile, purché si tratti di cenere proveniente da pellet o legna naturali, prive di vernici, colle o materiali chimici dannosi. Prima di mettere in pratica le idee di riciclo che vedremo, quindi, sarà bene informarsi sulla qualità e provenienza del legno.

Una volta accertate le origini del pellet, potremo mettere in moto la fantasia, e riutilizzare la cenere in modo creativo.

6 idee antispreco per riutilizzare la cenere del camino o dei pellet

Come vedremo, la cenere del pellet può trasformarsi in un ottimo concime per le piante, in un rimedio contro i cattivi odori o anche in una soluzione per rendere più sicure le strade ghiacciate. Vediamo dunque alcuni spunti e idee per utilizzare la cenere del camino e della stufa a pellet.

Cenere del pellet come concime

Sapevi che la cenere del pellet fa bene al terreno e alle piante? Ebbene si, questo sottoprodotto dei nostri sistemi di riscaldamento contiene numerose sostanze benefiche, come minerali (potassio, calcio, magnesio, fosforo), ossidi, carbonati, e altre sostanze.

Potresti dunque utilizzare la cenere ben pulita e priva di residui e scarti per fertilizzare i campi. Spargila qualche mese prima della semina sul terreno, per creare uno strato protettivo contro il freddo e fornire una fonte extra di nutrimento.

Riutilizza la cenere del camino o dei pellet come antigelo

Quando le strade e i vialetti sono ricoperti di ghiaccio e neve, una soluzione rapida per renderli agibili è quella di spargere della cenere del camino mescolata con del sale grosso. In questo modo, potrai favorire lo scioglimento della neve.

Antiparassitario naturale

Oltre che per fertilizzare le piante, la cenere potrà tornare utile anche come antiparassitario naturale, in quanto aiuta a tenere alla larga lumache, limacce e parassiti, e a prevenire la formazione di muffe.

Utile per le pulizie domestiche

Sapevi che la cenere può aiutarti anche nelle pulizie di casa? Ti basterà mescolarla con dell’acqua del rubinetto per creare una pasta abrasiva delicata, utile per eliminare unto e grasso, lucidare il metallo e l’argento, rimuovere le incrostazioni da pentole e padelle e pulire il forno.

Prepara la lisciva di cenere

Potresti riutilizzare la cenere del camino o dei pellet per preparare la cosiddetta lisciva, un prodotto impiegato dalle nostre nonne per fare il bucato e igienizzare le superfici di casa.

Inoltre, la cenere farà bene anche alla pelle. Puoi infatti utilizzare la lisciva per creare dei saponi fatti a mano.

Un cattura-odori naturale

Per finire, potresti utilizzare la cenere del camino o del pellet per eliminare i cattivi odori. Sembra un paradosso, vero? Eppure non lo è affatto.

Versa un po’ di cenere in un piattino e posizionalo negli ambienti in cui si annidano odori sgradevoli. In alternativa, versa una manciata di cenere nel secchio dell’immondizia o in altri punti maleodoranti. Il composto assorbirà umidità e odori sgradevoli proprio come un vero deodorante naturale.

Dove buttare la cenere del camino o del pellet?

Sappiamo adesso come usare la cenere della stufa a pellet o del camino in casa, ma che fare se non volessimo affatto riutilizzarla? Dove gettare questo prodotto di scarto?

Istintivamente, potresti pensare che il miglior modo per disfarsei della cenere sia quello di gettarla nel bidone dell’indifferenziato.

Non così in fretta. Poiché si tratta di un residuo della legna, e quindi di un rifiuto organico, sarà sufficiente versare la cenere nel bidone dell’umido, all’interno del consueto sacchetto biodegradabile.

Se, però, la cenere deriva da legna trattata con vernici o altre sostanze chimiche, allora sarebbe meglio gettarla direttamente nel bidone della raccolta indifferenziata.