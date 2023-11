8 idee per riutilizzare il polistirolo

Il polistirolo è un materiale utile in molti ambiti, ma si tratta anche di un composto altamente inquinante e ingombrante. Sapevi che è possibile riutilizzare il polistirolo in casa e in giardino? Dalla bacheca fai da te ai timbri fatti in casa, fino al drenante per le piante, questo materiale può sorprenderti in almeno 8 modi diversi.

Fonte immagine: Pixabay

Il polistirolo è forse uno dei materiali più sfruttati per l’imballaggio e l’isolamento di prodotti di ogni genere, ma hai mai pensato di riutilizzare confezioni, vaschette e palline di polistirolo in modo alternativo e creativo? Ebbene si, nel verdissimo mondo del riciclo e riutilizzo, non potevamo non parlare di lui: il polistirolo o polistirene. Sebbene sia un composto senz’altro utile per isolare gli alimenti, mantenerli caldi o freddi ed evitare che tazze e piatti si rompano durante traslochi e spedizioni, dobbiamo ammettere che questo materiale è anche piuttosto inquinante.

Il polistirolo è difficile da smaltire (impiega centinaia di anni per decomporsi), è ingombrante e non di rado lo vediamo galleggiare nei mari e nei laghi o accumularsi nei boschi e nei parchi.

Anche stavolta, però, non vogliamo guardare solo al lato negativo delle cose, ma anche agli aspetti positivi.

Quello di cui stiamo parlando non è solo un materiale di scarto o un rifiuto, ma può trasformarsi in un’ottima risorsa per i nostri lavoretti fai da te. Possiamo trasformare vaschette, bicchieri, lastre e blocchi di polistirolo in oggetti nuovi e utili in casa e in giardino.

Questo materiale è infatti facile da modellare e lavorare, è resistente ed estremamente versatile e durevole nel tempo.

Ecco perché oggi abbiamo deciso di dedicarci alla creazione di piccole opere d’arte con il polistirolo, per riutilizzare questo materiale più e più volte, limitando la produzione di rifiuti e rendendo la nostra casa più sostenibile, originale e funzionale.

8 idee per riutilizzare il polistirolo in casa e in giardino

Fonte: Pixabay

Prima di vedere cosa si può fare con le vaschette di polistirolo, pensiamo alla parte tecnica. Ad esempio, sai come si fa a tagliare il polistirolo?

Certo, potremmo utilizzare un normalissimo taglierino, ma per i lavori di fino, quelli che richiedono più precisione, esiste un attrezzo apposito, il cosiddetto “taglia polistirolo a filo caldo”, che permette di creare disegni e decorazioni adorabili.

E a questo punto, scopriamo come riciclare il polistirolo con tante idee fai da te.

Sottovasi per le piante

Scatole e vaschette di polistirolo possono diventare comodi sottovasi per le piante o contenitori per conservare gli alimenti o le cianfrusaglie in casa. In alternativa, puoi ritagliare le vaschette e creare dei comodi sottobicchieri.

Bacheca fai da te

Puoi trasformare un foglio di polistirolo in una bacheca fai da te, dove appuntare la lista delle cose da fare, quella della spesa, una visual board per fissare i tuoi obiettivi o semplicemente attaccare le tue foto preferite.

Fonte: Pixabay

Decorazioni fai da te con il polistirolo

Sagome e tavole da imballaggio saranno la base perfetta per realizzare dei lavoretti di polistirolo con i tuoi bambini.

Vuoi qualche idea? Potresti creare decorazioni natalizie, uova pasquali, bambole in polistirolo, palline per l’albero da decorare con glitter e perline e altre piccole opere d’arte da dipingere con la vernice adatta.

Riutilizzare il polistirolo in giardino

Sapevi che le noccioline da imballaggio possono fungere anche da ottimo drenante per le piante.

Versane una manciata sul fondo del vaso prima di aggiungere il terriccio, e il gioco è fatto. Questo rimedio potrebbe rivelarsi molto utile per le piante non commestibili.

Casette per gli uccelli

Puoi utilizzare vaschette e fogli di polistirolo per realizzare dei nidi o delle casette per gli uccellini, al cui interno potrai mettere della paglia per renderli più confortevoli.

Un cuscino fai da te

Al posto della normale imbottitura, puoi realizzare un simpatico cuscino fai da te utilizzando le noccioline di polistirolo.

Fonte: Pixabay

Timbri fatti a mano

Puoi utilizzare dei blocchi di polistirolo per creare dei timbri fai da te. Ti basterà ritagliare la sagoma che più ti piace, realizzare intarsi e decorazioni e liberare la tua fantasia.

Riutilizzare il polistirolo per imballare

Infine, puoi conservare il polistirolo per i tuoi progetti futuri, per proteggere gli oggetti delicati da spedire o preparare gli scatoloni per un prossimo trasloco.

Dove si butta il polistirolo?

Fonte: Pixabay

Se non vuoi o non puoi utilizzare il polistirolo per realizzare dei lavoretti fai da te, la scelta più logica sarebbe quella di gettarlo nell’immondizia. Ma in quale bidone bisogna buttare questo particolare rifiuto?

Contenitori e imballaggi di polistirolo sono realizzati generalmente con un materiale plastico, per cui andrebbero buttati nel bidone della plastica, a meno che non siano riportate indicazioni differenti o salvo diverse disposizioni del proprio Comune di residenza.

Prima di buttare le vaschette per gli alimenti, ti ricordiamo di lavarle per bene, in modo da rimuovere qualsiasi residuo di carne o pesce che potrebbe causare cattivi odori nella spazzatura.