Come riciclare e riutilizzare vecchi cuscini

Come riciclare e riutilizzare i vecchi cuscini che non usiamo più? Le idee per dare una nuova vita ai vecchi cuscini sono davvero tante: ad esempio, potresti realizzare un comodo cuscino da pavimento, un pouf, un peluche e molti altri oggetti per portare una pennellata di colore in casa.

Fonte immagine: iStock

A un certo punto della vita, ognuno di noi potrebbe porsi una domanda ben precisa, e cioè: come riciclare e riutilizzare i vecchi cuscini, per evitare di doverli buttare nel secchio dell’immondizia? Prova a pensarci: secondo i consigli degli esperti, dovremmo cambiare il cuscino almeno una volta ogni 2 anni.

Ovviamente sappiamo bene che molte persone non rispettano alla lettera questa “regola”: di solito conviviamo con il nostro adorato cuscino per un paio di anni in più, specialmente se è costato molto e/o se è particolarmente comodo.

Ad ogni modo, nell’arco di una vita di solito sostituiamo decine di cuscini, ma quando arriva il momento di eliminare quelli più vecchi e malandati, finiamo quasi sempre per metterli da parte perché, ammettiamolo, ci dispiace troppo l’idea di gettarli nella spazzatura.

Ma cosa fare con i vecchi cuscini? Se anche tu ami il riciclo creativo, probabilmente sarai già in cerca di qualche idea originale per dare una seconda vita ai cuscini che non usi più.

Ecco, con questo articolo vogliamo darti qualche spunto in più per il tuo progetto fai da te. Come vedrai, riutilizzare e riciclare dei vecchi cuscini è più facile di quanto possa sembrare.

Come riciclare e riutilizzare vecchi cuscini? 7 idee nuove e originali

Fonte: iStock

Probabilmente avrai già letto da qualche parte che con un vecchio cuscino puoi creare una cuccia per il tuo cane o per il tuo gatto. Beh, si, è piuttosto ovvio: in effetti, quello di trasformare un cuscino in un lettino per i nostri animali domestici è forse il primo pensiero che ci viene in mente.

Volendo andare oltre, potremmo consigliarti di utilizzare i vecchi cuscini per preparare cucce e lettini anche per i pets dei tuoi amici. Ne sarebbero felicissimi!

Ma se volessimo fare qualcosa di più originale e sfizioso, cosa potremmo fare con quei vecchi cuscini accatastati dentro l’armadio? Di seguito puoi trovare 7 idee e spunti a cui ispirarti: aggiungi il tuo tocco personale e preparati a cambiare look ai tuoi cuscini!

Cuscini da pavimento

Prova a cucire per lungo quattro federe (magari decorate con motivi floreali, in stile giungla, con disegni etnici, geometrici o come più ti piacciono), inserisci i cuscini e crea un megacuscinone da pavimento.

Tu, i tuoi pets e anche i bambini adorerete questo nuovo pezzo di arredamento.

Un cuscino da giardinaggio

Il giardinaggio è un’attività piacevole e rilassante. Pensa che c’è chi dice che aiuti persino a vivere più a lungo! Però, bisogna ammetterlo, le ginocchia possono risentire dei continui “su e giù” e delle ore trascorse inginocchiati a zappare e strappare erbacce.

Per evitare dolorini e fastidi, rivesti il cuscino con una federa antimacchia e resistente all’acqua, e utilizzalo per prenderti cura delle tue piante senza rinunciare alla comodità.

Cuscini decorativi

Rimuovi parte dell’imbottitura dal cuscino e trasformarlo in un nuovo elemento decorativo per il divano. Basterà lavare il cuscino, scegliere o cucire una federa carina e il gioco è fatto!

Cuscini per il divano in pallet

Per chi si stesse chiedendo come riutilizzare la lana dei cuscini, beh, puoi usarla anche per rendere più confortevole il tuo divano in pallet. Anche stavolta, se si tratta di un divano da balcone o da giardino, ricorda di rivestire il cuscino con una federa resistente alla pioggia e al sole.

Fonte: iStock

Il pouf fai da te

Puoi unire più cuscini all’interno di una grande sacca di tessuto e realizzare un bel pouf fatto a mano comodissimo!

Para-spifferi

Rimuovi metà parte di imbottitura dal cuscino, forma una sorta di salsicciotto ed ecco pronto un paraspifferi per tenere alla larga fastidiose correnti d’aria o rumori.

Un peluche fai da te

Usando l’imbottitura di vecchi cuscini e dei ritagli di stoffa potresti creare un anche adorabile peluche in stile patchwork.

Come smaltire i cuscini?

Abbiamo visto tante idee per riciclare e riutilizzare vecchi cuscini in modo tutto nuovo e originale. Se però non hai proprio modo di trasformare i tuoi vecchi cuscini in nuovi accessori per la casa o per il tuoi giardino, ti ricordiamo che non è comunque possibile gettarli in mezzo ai normali rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere materiali non biodegradabili.

Se hai bisogno di eliminare alcuni cuscini, quindi, ti converrà contattare il centro di raccolta di prodotti compostabili della tua zona, l’isola ecologica o un centro di riciclaggio e informarti in merito alle modalità di riciclo più adatte per questo prodotto.