Come pulire le zanzariere senza smontarle

Zanzariere sporche e poca voglia di smontarle? Pulirle è sicuramente un'operazione che richiede tempo e pazienza, e per una pulizia approfondita è necessario rimuoverle dalla loro sede. Ma in alcuni casi si può fare un'eccezione. In questo articolo vi spieghiamo come rimuovere lo sporco ricorrendo ad alcuni escamotage come il phon, un panno umido o il vapore. Senza troppi sbattimenti.

Fonte immagine: Pixabay

Pulire le zanzariere è un’operazione che ci tocca fare, di tanto in tanto. Smontarle ogni volta, però, contribuisce a farci desistere anche solo dall’idea. Ed allora, come ovviare al problema? Dato che non possiamo esimerci – le zanzariere, essendo a contatto con l’esterno accumulano polvere, insetti e detriti – bisogna ingegnarsi. In questo articolo all’insegna della pigrizia, vi forniamo qualche trucchetto su come pulire le zanzariere senza smontarle. In modo semplice e naturale.

Come pulire le zanzariere senza smontarle

Prima di iniziare, occorre specificare che procedere alla loro pulizia senza smontarle può richiedere un po’ più di tempo e può risultare anche meno efficace rispetto alla pulizia approfondita che si ottiene prelevandole dalla loro sede. Tuttavia, si può ricorrere a queste soluzioni di tanto in tanto, o quando non si ha veramente tempo e voglia di una pulizia completa.

Pulire zanzariere con phon

Iniziamo la carrellata di idee su come pulire le zanzariere in modo semplice con… un phon. Già: impostatelo sulla modalità di aria fredda e soffiate l’aria sulle zanzariere per rimuovere la polvere e lo sporco. Assicuratevi di mantenere una distanza adeguata per evitare danni al tessuto. Potete anche utilizzare il phon per rimuovere gli insetti morti o gli accumuli di sporco nelle fessure. Assicuratevi che non sia troppo caldo, altrimenti potrebbe causare danni.

Pulire zanzariere con aspirapolvere

Che ricorriate al folletto o a qualsiasi altro aspirapolvere, quello che dovete fare è usarne uno con un’aspirazione moderata per rimuovere la polvere, la sporcizia e le ragnatele dalla superficie. Assicuratevi di spazzolare sia l’interno che l’esterno della zanzariera per eliminare ogni traccia di sporco.

Pulire zanzariere con vaporetto

Per pulire le zanzariere utilizzando il vapore, riempite un pulitore a vapore con acqua e accendetelo. Passate il getto di vapore sulla zanzariera, assicurandovi di coprire tutta la superficie. Il vapore caldo vi aiuterà ad ammorbidire lo sporco, gli insetti morti e le macchie. Successivamente, passate sopra un panno pulito per rimuovere lo sporco sciolto. Una volta completato questo step, asciugatele delicatamente. Questo metodo è utile anche per igienizzare le zanzariere in modo efficace e senza l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi.

Pulire zanzariere con panno umido

Prendete un panno pulito e imbevetelo leggermente con acqua tiepida. Quindi strizzalo per rimuovere l’eccesso di acqua. Passatelo delicatamente sulla superficie della zanzariera per rimuovere lo sporco più ostinato. Meglio limitarsi alla sola acqua: prodotti chimici aggressivi o detergenti forti potrebbero danneggiare il tessuto della zanzariera.

Come pulire le zanzariere in modo naturale?

Per pulire le zanzariere in modo naturale potete ricorrere a ingredienti comuni e sicuri come l’aceto bianco, il succo di limone o il bicarbonato di sodio. Nel primo caso, mischiate acqua calda e aceto bianco in parti uguali. Immergete un panno pulito nella soluzione e strizzatelo bene. Passatelo quindi sulle zanzariere. Nel secondo caso, spruzzate il succo di limone diluito con acqua sulle zanzariere e lasciatelo agire per alcuni minuti. Quindi, strofinate delicatamente con un panno umido per rimuovere lo sporco. In quanto al bicarbonato, spolveratelo sulle zanzariere e spruzzate sopra poca acqua per creare una pasta. Lasciatela agire per un po’, quindi rimuovetela con un panno umido.

Per ottenere, infine, un prodotto naturale per la pulizia, potete ricorrere agli oli essenziali come il tea tree oil o quello di lavanda, creando una soluzione con acqua e detergente delicato. Pulitele con la soluzione ottenuta per detergerle e profumarle.