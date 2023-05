Come lavare il piumone se non entra in lavatrice

Lavare un piumone che non entra in lavatrice può mettere in crisi ma, oltre a poter ricorrere alla lavanderia, possiamo fare affidamento almeno su un altro paio di soluzioni. Stiamo parlando del lavaggio nella vasca, che richiede tempo e pazienza ma risulta altrettanto efficace. Oppure del lavaggio a vapore, che richiede uno specifico elettrodomestico come il vaporetto, ma che consente di lavare il piumone senza immergerlo in acqua e di igienizzarlo in modo pratico e senza sbattimenti.

Fonte immagine: Pexels

Vi siete mai trovati di fronte alla sfida di capire come lavare un piumone che non entra in lavatrice? Potrebbe sembrare una situazione complicata ma non disperate, ci sono diverse soluzioni alle quali poter ricorrere. Non tutte così comode, ma sicuramente altrettanto efficaci per pulire il piumone anche senza l’aiuto della lavatrice. In questo articolo esploriamo diverse tecniche e suggerimenti sulle strategie di lavaggio fornendo alcuni consigli utili per massimizzare i risultati.

Come lavare il piumone se non entra in lavatrice

Come fare, quindi, quando il piumone non entra in lavatrice? Semplice: sfruttate la vasca da bagno! Riempitela con acqua tiepida ed aggiungete un detergente delicato specifico (leggete attentamente le istruzioni per la giusta quantità da utilizzare). Come lavare il piumone a mano è presto detto: immergetelo completamente nell’acqua e assicuratevi che sia ben inzuppato: premetelo con le mani per fare in modo che assorba anche il detersivo. Lasciatelo in ammollo per almeno 30 minuti per permettere al detergente di agire sullo sporco e sui cattivi odori. Trascorso questo tempo, premetelo con le mani per rimuovere l’acqua sporca strizzandolo allo stesso tempo.

Svuotate la vasca e risciacquate abbondantemente il piumone con acqua pulita per rimuovere sporco e detersivo. Ripetete più volte fino a quando l’acqua che scorre dal piumone non sarà limpida. A questo punto, lasciatelo scolare per un’ora circa, quindi trasferitelo in una bagnarola abbastanza capiente e ponetelo in un’area ben ventilata, preferibilmente all’aria aperta o in una stanza con una buona circolazione dell’aria. Se avete dei fili ai quali appenderlo, prima di tutto assicuratevi che siano abbastanza resistenti da sopportarne il peso, quindi poggiatelo sopra con attenzione.

Come lavare il piumone a secco in casa?

Se sull’etichetta del piumone c’è riportata la raccomandazione del lavaggio a secco, si consiglia vivamente di ricorrere alla lavanderia. Spesso si richiedono, infatti, dei solventi speciali che è difficile reperire o usare in casa. Tuttavia, sul mercato sono disponibili kit per la pulizia a secco domestica che utilizzano prodotti appositamente formulati per pulire i tessuti nell’asciugatrice. Questi kit, però, sono pensati per rinfrescare i tessuti e non eliminano le macchie. Se la vostra trapunta ne ha qualcuna, dovrete prima agire su questa con un trattamento di pulizia mirato. Quindi passare al lavaggio a secco, seguendo le istruzioni riportate sul kit.

Come lavare il piumone senza lavatrice e senza vasca?

Se il piumone non è eccessivamente sporco, la pulizia a vapore è un’altra buona opzione quando si vuole evitare la lavatrice o la lavanderia. Lavare un piumone a vapore è una scelta pratica e sicura per igienizzarlo e rimuovere polvere, allergeni e batteri senza doverlo immergere in acqua. In questo caso, stendetelo su una superficie piana, come un letto o un tavolo, assicurandovi di avere spazio a sufficienza per lavorare comodamente. Impostate il pulitore a vapore alla temperatura più bassa (o al settaggio delicato), in modo da evitare di danneggiare le piume o il tessuto. Mantenendo una distanza di circa 15-20 centimetri dal piumone, passate lentamente il getto su tutta la superficie. Una volta completato questo step, lasciate asciugare il piumone completamente all’aria aperta prima di riporlo.