Come pulire l’acciaio con rimedi naturali

Sebbene si tratti di una superficie molto resistente e naturalmente brillante, anche l’acciaio merita una buona manutenzione, e sapere come pulirlo in modo naturale è davvero importante. Limone, bicarbonato, aceto e un po’ di olio di gomito: ecco quali sono gli ingredienti per pulire l’acciaio con rimedi naturali efficaci e green.

Fonte immagine: iStock

Come pulire l’acciaio in casa con dei rimedi naturali? L’acciaio è un materiale letteralmente onnipresente nelle nostre case, soprattutto in cucina, dove molti accessori sono realizzati proprio con questo particolare composto. Pensa, ad esempio, ai lavelli, al piano cottura, agli elettrodomestici, contenitori, posate, alle pentole e, in alcuni casi, persino al piano che utilizziamo per cucinare.

Il motivo per cui si predilige questa particolare lega, formata perlopiù da ferro e carbonio, è che si tratta di un materiale molto resistente, in grado di durare nel tempo e sopportare egregiamente anche gli usi più assidui.

L’acciaio, soprattutto l’acciaio inox, resiste bene ai graffi, alla corrosione, alla ruggine e alle alte temperature, ed è solitamente inossidabile.

È per questo motivo che ovunque ti volti, in casa, puoi trovare accessori realizzati con questo materiale.

Alla luce di ciò, è chiaro quanto sia importante saper pulire correttamente l’acciaio, utilizzando i prodotti più adatti per non alterarne la sua naturale brillantezza ed efficienza. Ma che fare se non vogliamo acquistare detergenti e saponi del supermercato?

Hai indovinato: anche stavolta ci vengono incontro tanti rimedi naturali per pulizie domestiche eco-green.

In questo articolo scopriremo come pulire l’acciaio con i rimedi della nonna, per eliminare aloni e sporcizia senza spendere un soldo e – soprattutto – senza inquinare il nostro mondo.

Ecco come pulire l’acciaio con 7 rimedi naturali

Fonte: Pixabay

Prima di metterci all’opera, un rapido promemoria: per pulire l’acciaio senza graffiarlo bisogna utilizzare gli accessori giusti.

Evita di usare spugne troppo abrasive (come le classiche pagliette di metallo), e opta piuttosto per una spugna morbida. Per i punti più difficili da trattare, puoi optare per un vecchio spazzolino da denti (peraltro, come vedremo, anche il dentifricio è un ottimo alleato per pulire l’acciaio).

Prima di provare uno dei rimedi che vedremo, ti raccomandiamo di testarlo su una piccola zona nascosta, in modo da capire come reagisce il materiale. Infine, non dimenticare di asciugare sempre le superfici dopo averle trattate, per evitare la formazione di calcare e di antiestetici aloni.

E detto ciò, non indugiamo oltre, scopriamo come pulire e far brillare l’acciaio con gli ingredienti gentilmente forniti da Madre Natura!

Bicarbonato di sodio per pulire l’acciaio della cucina

Per una pulizia di routine approfondita, potresti utilizzare uno degli ingredienti più apprezzati nel campo delle pulizie green, e cioè il bicarbonato di sodio, una vera e propria superstar quando si parla di pulizie eco-sostenibili.

Per un acciaio brillante e a prova di aloni, ti basterà versare una manciata di bicarbonato sulla superficie, ammorbidire con una piccola quantità di acqua e strofinare delicatamente con una spugna morbida.

Ricorda di non sfregare con troppo vigore: il bicarbonato è già naturalmente abrasivo, quindi non serve esagerare. Dopo aver pulito tutto, sciacqua la superficie e asciugala con un panno morbido.

Un consiglio in più: il bicarbonato è ottimo anche per pulire piccoli oggetti in acciaio, come gioielli, posate o il tappo del lavandino, e persino per eliminare le macchie di ruggine.

Aceto e limone per togliere il calcare dall’acciaio

Sebbene sia un materiale molto resistente, anche l’acciaio potrebbe essere danneggiato dagli accumuli di calcare.

Per affrontare il problema, mescola una tazzina di aceto con il succo di un limone. Amalgama i 2 ingredienti e aggiungi una tazza d’acqua. Versa il tutto in un flacone con spruzzino e spruzza sulla superficie. Lascia agire per qualche secondo, quindi strofina delicatamente con una spugna. Risciacqua e asciuga la superficie con un panno morbido o carta assorbente.

Se preferisci una versione più “green”, puoi anche mescolare il succo di limone con un cucchiaio di bicarbonato. Crea una pasta da applicare sulla zona macchiata dal calcare, lascia agire per 20 minuti e risciacqua.

Bucce di limone per lucidare

Abbiamo già visto in quali e quanti modi possiamo usare le bucce di agrumi in casa, per lavare le superfici e profumare gli ambienti. Ma sapevi che la buccia di limoni, arance e mandarini può servire anche per lucidare a mano l’acciaio?

Ti basterà mettere in infusione le bucce in una ciotola con acqua calda, lasciar riposare e raffreddare per un paio d’ore. Quindi, filtra il liquido e utilizzalo per pulire le superfici.

Per una versione più rapida, puoi anche sfregare la parte interna delle bucce sulle superfici in acciaio, dopodiché risciacqua e ammira il risultato.

Un vantaggio bonus: porterai una ventata di profumo di agrumi nella tua casa.

Acqua e limone per pulire l’acciaio inox macchiato

Se la superficie macchiata è in acciaio inox, per eliminare le macchie e gli aloni ti basterà mescolare una tazza d’acqua con il succo di un limone. Utilizza il composto per pulire il lavandino o il piano della cucina.

Acqua e aceto per l’acciaio ossidato

Per pulire l’acciaio inox ossidato, invece, potresti unire una tazzina di aceto e una tazza d’acqua. Lascia gli oggetti ossidati in ammollo per un paio di ore, quindi risciacquali utilizzando uno spazzolino con setole morbide. Infine, asciuga e ammira.

Olio di oliva per lucidare la cappa

Per pulire l’acciaio della cappa e lucidare altri oggetti, può venire in tuo aiuto un ingrediente immancabile nelle nostre cucine, e cioè l’olio di oliva.

Ti basterà versarne un paio di gocce su un batuffolo di cotone o su un panno morbido, e passarlo sulla superficie da lucidare. Infine, elimina l’olio in eccesso con della carta assorbente o un panno morbido e asciutto.

Pulire l’acciaio graffiato con il dentifricio

Per finire, vediamo come pulire l’acciaio con il dentifricio, un metodo della nonna per eliminare i graffi dalle superfici.

Applica un sottile strato di dentifricio a pasta bianca sull’area da trattare, e strofina semplicemente usando un panno morbido. Dopodiché, lava normalmente. Oltre a pulire l’acciaio, questo rimedio lo renderà anche più lucente e ti permetterà di eliminare le macchie più ostinate.