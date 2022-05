Bomboniere fai da te: 12 idee per ogni occasione

Fonte immagine: Pixabay

Le cerimonie sono sempre emozionanti, ma spesso anche dispendiose. Perché non provare a risparmiare scegliendo delle bomboniere fai da te? In effetti, cadeaux per gli ospiti, ristorante, abiti, decorazioni, tutto ha un costo non indifferente, che rende quello delle nozze o della Comunione un giorno indimenticabile, per svariati motivi, alcuni anche di natura economica.

A dirla tutta, aspetto finanziario a parte, ci piace particolarmente l’idea di aggiungere un tocco personale alle bomboniere, un piccolo elemento che renda davvero speciale il dono che consegnerai ai presenti.

Ma bada bene, “fai da te” non vuol dire che dovrai creare la bomboniera a partire da zero. Potresti piuttosto provare ad assemblare il regalo ispirandoti a tante idee originali.

Quelle che troverai in questo articolo sono, ad esempio, 12 idee per bomboniere fai da te economiche, facili da realizzare e ideali per coronare un giorno speciale della tua vita o di quella delle persone che ami.

Dai quindi un’occhiata alla lista, e scegli quella che ti colpisce di più e che puoi realizzare con meno spese e meno stress possibile.

Idee bomboniere fai da te per matrimonio

Fonte: Pixabay

Come prima cosa, parliamo di una delle cerimonie più dispendiose che si possano mai organizzare, il matrimonio. Tra affitto del ristorante, noleggio della macchina, acquisto dell’abito, trucco e capelli, non è difficile superare i tre zeri nelle spese per un matrimonio.

Per risparmiare, cominciamo dalle piccole cose, come le bomboniere ad esempio, e proviamo a realizzarle in economia ispirandoci, magari, alle idee che puoi trovare qui sotto.

Spezie e sali aromatizzati

Il settore enogastronomico offre tantissime possibilità per chi sceglie di donare bomboniere originali, utili e sempre apprezzate.

Ad esempio, un prodotto gastronomico spesso protagonista delle bomboniere fai da te per un matrimonio sono le spezie o i sali aromatizzati.

Tali prodotti non solo sono a lunga scadenza, ma possono essere facilmente dosati in piccoli barattoli o contenitori da decorare e donare agli invitati.

Liquore fatto in casa

Un altro dono gradito per gli ospiti potrebbe essere anche un limoncello fatto in casa, conservato in una simpatica mini bottiglia personalizzata con le iniziali degli sposi e la data del matrimonio.

In alternativa, potresti regalare piccole bottiglie che contengano il vino che servirete durante il ricevimento.

Bomboniere con kit di sopravvivenza per i matrimoni

In estate, un kit di sopravvivenza per il matrimonio si rende a dir poco fondamentale. Questo genere di bomboniera dovrebbe essere donato prima che l’evento abbia inizio, quindi organizza bene la distribuzione del regalo.

All’interno del kit potresti mettere una bottiglietta d’acqua, un ventaglio, occhiali da sole, fazzolettini e alcuni snack. Per le donne, potrebbero essere gradite anche delle scarpe basse come delle infradito o delle ballerine da borsa, da indossare quando i tacchi diventano insopportabili.

Il sottobicchiere facile da realizzare

In tema di matrimonio, una bomboniera fai da te veloce da realizzare è quella della piastrella sottobicchiere.

Ti basterà fare una capatina in un negozio di piastrelle e scegliere quelle che più ti piacciono. Se necessario, falle realizzare della dimensione giusta e personalizzale aggiungendo le iniziali della coppia.

Bomboniere fai da te per nascita e battesimo

Fonte: Pixabay

Dal matrimonio, passiamo all’arrivo di un bebè. Cosa serve per fare le bomboniere per una nascita o per un battesimo? Beh, serve un po’ di inventiva e qualche ora del tuo tempo. Per trovare ispirazione, potresti scegliere una delle bomboniere fai da te che puoi trovare qui sotto.

Vasetti di miele fai da te

Un’idea facile da realizzare e dolcissima è quella di donare dei vasetti di miele personalizzati. Potresti far realizzare degli adesivi con i disegni di piccole api e con il nome del tuo bambino, e applicarli su mini vasetti che riempirai con del miele biologico acquistato, ad esempio, presso aziende locali o agriturismi.

È anche possibile accompagnare i vasetti con pratici spargi-miele di legno, scegliendo le decorazioni che più si avvicinano ai gusti personali e ai colori “tema” dell’evento. In questo caso, potresti optare per dei colori pastello o per i più classici rosa e azzurro.

Bomboniera con cioccolata calda fai-da-te

Per un evento invernale, una bomboniera senz’altro gradita potrebbe essere un preparato per cioccolata calda. Anche questa volta scegli dei barattoli da personalizzare con simpatici adesivi.

Per gli adulti, aggiungi delle mini bottiglie di Baileys, liquore all’arancia o un altro alcolico che ben si abbini alla cioccolata.

Marmellata fatte in casa

Miele, cioccolata e poi? Manca solo la marmellata. Anche in questo caso ti consigliamo di scegliere dei barattoli personalizzabili (puoi trovarli nei negozi e siti di materiali per confezionare bomboniere all’ingrosso).

Poi rivolgiti ad aziende locali per trovare delle sfiziose marmellate, fresche e biologiche, con le quali confezionare una perfetta bomboniera home-made.

Bomboniere fai da te per la Comunione

Fonte: Pixabay

Per una comunione, quale bomboniera potremmo realizzare con le nostre mani? Anche per questo particolare evento non ci faremo mancare delle idee originali. Potresti optare, ad esempio, per dei sacchetti con semi da regalare o per delle golose caramelle personalizzate. Vediamo come fare.

Sacchetti con semini da piantare

Per chi ama la natura e l’ambiente, le bomboniere ottimali possono essere bustine contenenti semi o bulbi di fiori e piante. È sempre preferibile inserire anche un pratico foglietto con le istruzioni per piantare e curare la piantina, che si trasformerà in un ricordo che durerà nel tempo.

Caramelle personalizzate

Ti stai chiedendo dove mettere i confetti? E se fossero proprio questi la bomboniera? Per la gioia degli ospiti più piccoli e di quelli più golosi, potresti scegliere una bomboniera con caramelle o dolcetti personalizzati.

Su internet puoi trovare facilmente molte aziende che realizzano caramelle e confetti con disegni ad hoc o persino con frasi e immagini a piacere.

Poi racchiudili in un vasetto con tappo di sughero o in un’elegante scatolina con adesivo personalizzabile e il gioco è fatto.

Bomboniere fai da te per la laurea

Fonte: Pixabay

E come realizzare bomboniere fai da te per festeggiare una laurea? Anche in questo caso le idee home made sono moltissime. Fatti conquistare dalle proposte che troverai qui sotto.

Chiavetta USB personalizzata

Per festeggiare una laurea, un’idea perfetta per una bomboniera è quella della chiavetta USB personalizzata con il tuo nome, il tuo corso di laurea che hai completato o un simbolo che lo rappresenti. Si tratta di un regalo pratico, utile e di certo gradito dai tuoi ospiti.

Piantine come bomboniere

Per ringraziare i tuoi amici e parenti puoi donare una bomboniera green, come ad esempio una piantina grassa, o anche un piccolo alberello che potrà essere racchiuso in un sacchetto di juta con del terriccio. Insieme al dono, aggiungi un piccolo vademecum con le istruzioni per piantare l’alberello in giardino.

Sacchetti pot-pourri fai da te

Fonte: Pixabay

I classici sacchetti con il pot-pourri colorato possono essere realizzati facilmente usando petali di fiori, spezie profumate e scorze di agrumi da seccare ed eventualmente pestare.

Potresti confezionare il pot-pourri in vasetti di vetro da chiudere con un tappo di sughero, oppure potresti cimentarti nella realizzazione di scatoline di cartone da personalizzare.

Visto? Senza spendere grandi cifre abbiamo creato delle bomboniere perfette, piccoli regali che i tuoi ospiti apprezzeranno di certo! Per altre idee per bomboniere fai da te, Pinterest o persino Amazon possono venire in tuo aiuto.

Non ti rimane che lasciarti ispirare da queste e dalle altre tante idee che il mondo del fai da te ha da offrirti.