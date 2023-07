Come arredare un piccolo balcone con il fai da te

Sei a corto di spazio e ti chiedi come arredare un piccolo balcone con il fai da te? Semplice: bisognerà pensare fuori dagli schemi per creare uno spazio tutto tuo che sia davvero confortevole, funzionale e completo di tutto. Dall’illuminazione più adatta alla scelta dei mobili per il balcone, sarà utile sapere come arredare il balcone e trasformarlo nella nostra piccola oasi personale.

Arredare un balcone piccolo può rappresentare una sfida stimolante e divertente, un progetto fai da te perfetto per le serate estive. Oltre a dare fondo alla nostra inventiva, però, potrebbe essere utile ispirarsi a qualche idea creativa per personalizzare lo spazio che abbiamo a disposizione.

Oggi vogliamo dunque fornirti la giusta ispirazione, perché a prescindere dalle dimensioni del nostro balcone, tutti noi meritiamo uno spazio dove rinfrescarci alla fine della giornata, dove poter leggere un libro o ascoltare il chiacchiericcio degli uccellini di passaggio.

Pensi che questo non sia possibile perché, beh, il tuo balcone è davvero ma davvero piccolo? Nell’epoca del minimalismo e del multiuso, tutto è possibile, basta pensare fuori dagli schemi, fare qualche giro nei negozi dell’usato o in soffitta, e avere lo spirito giusto!

Vedrai che, nonostante le dimensioni, riuscirai a ottimizzare ogni centimetro del tuo balcone nel migliore dei modi.

Ma basta indugiare, è ora di arredare!

Scopriamo come rendere bello un balcone piccolo con 5 utili consigli.

5 idee creative per arredare un balcone piccolo fai da te

Arredare un balcone piccolo e stretto potrebbe sembrare un’impresa impossibile, e potresti aver voglia di lasciar perdere ancor prima di iniziare. In realtà, però, basta scegliere l’illuminazione giusta, sapere come posizionare le piante e come creare un divisorio per avere un po’ di privacy, e ti sentirai immediatamente nel tuo posto sicuro nel mondo, la tua piccola oasi in casa.

Vediamo cosa mettere in balcone per ottimizzare al massimo gli spazi.

Ombra e privacy al primo posto

Per rendere davvero “tuo” questo piccolo spazio, per prima cosa bisognerà provvedere a creare delle zone d’ombra (quanto mai preziose, soprattutto in questo periodo) e privacy. Oltre a creare un divisorio per tenere alla larga gli sguardi indiscreti di vicini un po’ troppo curiosi, potresti sfruttare il potere delle piante alte e rampicanti per proteggere il tuo spazio personale.

Se possibile, crea una zona d’ombra usando un piccolo gazebo o delle tende resistenti alle intemperie e al sole, oppure utilizza un ombrellone a mezzaluna, una soluzione minimal per uno spazio mini.

E per quanto riguarda le occhiate indiscrete? Cosa mettere sul balcone per la privacy? Per bloccare la visuale dalla strada, puoi affidarti a delle piante rampicanti o a delle piante con i fiori a cascata, ideali per chi ha un bel pollice verde e tiene alla propria intimità.

Arredamento salvaspazio per il tuo balcone

E passiamo adesso all’arredamento per un balcone piccolo: quali potrebbero essere i mobili più adatti? Lasciati guidare da una persona che vive in un monovano: per prima cosa, opta per mobili multiuso, in grado di soddisfare più necessità possibile.

Un esempio? Un pouf contenitore o una panca-cassapanca saranno la soluzione perfetta per chi ha poco spazio e tanta voglia di comfort. Un divano fai da te in pallet, invece, ti permetterà di risparmiare un bel po’ di denaro, e avrà tanti punti nascosti dove conservare candele e accessori quando non li usi.

Tavolino salvaspazio

Per sorseggiare il tuo cappuccino a colazione in balcone, potresti utilizzare un tavolino da ringhiera, un supporto pieghevole “leva e metti” che potrai appendere solo quando ne avrai bisogno.

Cuscini da esterno

Per arredare un balcone lungo e stretto, inoltre, sfrutta il potere dei cuscini, magari in stile etnico, boho chic o macramè, con stampe a fiori, foglie o con ricami romantici.

Qualunque cosa sceglierai di fare, ricorda che i mobili per il balcone saranno esposti a pioggia, vento, grandine, sole cocente e a tutti gli altri elementi che madre natura deciderà di mandare: ergo, scegli o crea mobili che siano in grado di resistere alle intemperie.

Piante per un balcone piccolo

Come rendere carino un piccolo balcone? Che domande, con le piante! Oltre a divisori, cuscini e tavolini, le piante sono le vere protagoniste del balcone, creano zone d’ombra, ti fanno sentire nella tua giungla personale e sono ottime anche per proteggere la tua privacy, come abbiamo visto al “punto 1” di questa lista.

Per ottimizzare gli spazi, puoi appendere i vasi alla ringhiera, puoi creare un orto verticale oppure potresti optare per vasi sospesi. A te la scelta!

Luci e lanterne

Per creare un ambiente caldo e accogliente, non può mancare la giusta illuminazione. Ma come illuminare un piccolo balcone?

Oltre alle classiche lampade applique da esterno, puoi optare per delle lanterne, ideali per dare un tocco di calore al tuo spazio, oppure potresti posizionare delle candele nei punti strategici del balcone, magari optando per quelle con luce led, per evitare pericolosi incidenti.

Pavimento grigio e noioso? No, grazie!

E per quanto riguarda il pavimento? Quale scegliere per arredare il nostro balcone piccolo in modo accogliente? Le classiche “mattonellone” grigie saranno anche funzionali e comode (e lo sono), ma non rappresentano di certo la sola e unica soluzione.

E allora, che pavimento mettere in balcone?

Quello che sceglierai dovrà essere un pavimento resistente agli sbalzi di temperatura, dove non rischi di scivolare alla prima pioggia. Una buona soluzione potrebbe essere il gres porcellanato, disponibile in tante diverse tipologie e fantasie.

Per rendere il tutto più confortevole o per coprire un pavimento che non ti piace molto, potresti utilizzare un prato artificiale, pavimenti in finto parquet per esterni, oppure potresti semplicemente stendere un bel tappeto, per creare un’atmosfera accogliente e rilassante spendendo pochissimo.

Speriamo di averti dato la giusta ispirazione per arredare il tuo piccolo balcone fai da te in modo creativo e originale. Non ci resta che augurarti … buon divertimento!