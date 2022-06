Come allontanare i piccioni con rimedi naturali

I piccioni sono una presenza davvero diffusa in ambiente urbano e, pur rispettandone le esigenze, spesso possono trasformarsi in volatili davvero fastidiosi, se non addirittura pericolosi per l’uomo. Non temendolo particolarmente, ed essendo sempre alla ricerca di avanzi di cibo, questi uccelli si posano facilmente su su davanzali e balconi: non è affatto raro che si spingano fino ad entrare all’interno delle case.

Il loro passaggio è raramente senza traccia, poiché tendono a sporcare facilmente con le loro deiezioni. Quali sono, quindi, i metodi e i rimedi naturali più efficaci per allontanare i piccioni, senza però intervenire negativamente sulla loro vita?

Sono moltissimi i metodi in commercio per scacciare questi uccelli, ma in questo articolo si farà riferimento solamente a quelle modalità che non comportano conseguenze sui volatili: alcune soluzioni molto diffuse, infatti, potrebbero danneggiare o ferire gli esemplari.

Come allontanare i piccioni con rimedi naturali

Usa la sabbia (o la ghiaia)

Il primo modo per tenere alla larga i piccioni senza conseguenze è quello di approfittare di alcuni rimedi naturali, ovvero dei prodotti praticamente innocui, che abbiano un effetto deterrente. A partire dalla sabbia o dai piccoli sassolini di ghiaia, non particolarmente amati da questi volatili.

Quando non in volo, infatti, tendono a preferire superfici lisce date le loro delicate zampe: di conseguenza, tenderanno a non planare su distese di sassolini o di granelli, se non quando assolutamente necessario. Si potrà quindi versare questi composti in un paio di fioriere o, ancora, lasciarne qualche manciata sui cornicioni.

Cannella o altre sostanze dall’odore poco gradito

Entrando più specificatamente nei rimedi proposti dalla natura, esistono alcune sostanze il cui caratteristico odore non è del tutto gradito ai volatili. Fra le tante, sembra che i piccioni non apprezzino:

cannella

menta

peperoncino

pepe.

Ancora, qualche goccia di essenza di Tea Tree Oil potrebbe garantire l’effetto sperato. Naturalmente, è doveroso evitare di lasciare incustoditi avanzi di cibo, prima fonte di richiamo per questi uccelli.

I piccioni odiano i riflessi luminosi

Terminati i rimedi più propriamente naturali, si possono trovare molte soluzioni anche dal riciclo creativo. In questo modo, non solo si manterranno lontani i piccioni, ma si potrà fare un uso intelligente di moltissimi materiali, pronti altrimenti ad aumentare la massa di rifiuti prodotti.

I piccioni non amano i riflessi luminosi, che li spaventa particolarmente. Si può quindi approfittarne decorando il balcone con qualche specchietto, magari da appendere su corda per ottenere una bellissima ghirlanda, oppure di vecchi CD non più leggibili. Il lato di lettura del disco è infatti riflettente e, grazie al foro centrale, risulterà facilissimo appenderlo a un filo.

Lo stesso risultato si può ottenere con la carta stagnola, lattine di metallo e molto altro ancora. È bene accertarsi, però, che i dispositivi casalinghi scelti non siano di disturbo ai vicini e, soprattutto, ai guidatori delle strade adiacenti: è molto pericoloso accecare inavvertitamente gli automobilisti.

Allontana i piccioni con pupazzi o girandole

I piccioni possono temere la presenza di altri animali, in particolare i loro predatori; in alcuni casi, temono anche dell’uomo. Per questo il ricorso a pupazzi, o veri e propri spaventapasseri, potrebbe essere d’aiuto per mantenerli a debita distanza. In particolare, con questi uccelli pare sia molto efficace il gufo, poiché i piccioni ne sono abbastanza spaventati, da realizzare anche del riciclo con vecchia stoffa, feltro o semplicemente acquistando una statua decorativa.

I piccioni non apprezzano neanche il movimento, soprattutto quando repentino e poco prevedibile. Per questo motivo, una girandola colorata, anche realizzata in modo casalingo, potrebbe rappresentare la soluzione definitiva da appendere sul balcone. Spazio anche a ventali, ghirlande mosse dal vento, morbide tende contro l’ombra e tutto quello che la fantasia può suggerire.