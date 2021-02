Colazione vegan, ecco le ricette più gustose

Fonte immagine: Unsplash

Colazione vegan, ecco qualche idea stuzzicante per iniziare la giornata in salute e con la giusta carica grazie a tante ricette golose.

Parliamo di: Ricette vegane

Una colazione vegana è possibile, una proposta alimentare sana, magari da preparare la sera prima così da gustarla con calma e in piena serenità. Ecco qualche ricetta invitante per iniziare la giornata con un pieno di energia, con una carica salutare di benessere e nutrimento.

Piccoli rituali, ricette veloci e creative da preparare anche come spuntini spezza fame, da portare al lavoro, o per un ottimo brunch domenicale.

Colazione vegan, ecco le ricette più gustose

Fagioli su pane tostato

(Torna al menu)

Le proteine non possono mancare in particolare per chi fa sport e inizia la giornata con una sessione di fitness casalingo. Preparate i fagioli pinto la sera prima mettendoli in ammollo così da facilitarne la cottura, scolateli, risciacquateli e cuoceteli in padella con olio, cipolla, aglio e un goccio di aceto.

Lasciateli andare rabboccando con acqua fino a quando non saranno morbidi, pronti da ripassare in padella la mattina successiva e da servire su una fetta di pane tostato. In alternativa potete utilizzare i fagioli neri da far saltare in padella con pomodorini e da servire con avocado fresco tagliato a fette e irrorato con limone e pepe nero.

Colazione vegan: tofu strapazzato

(Torna al menu)

Ecco qui l’alternativa vegan all’uovo per chi non può iniziare la giornata senza una golosa frittata. Scaldate l’olio in padella e aggiungete la cipolla tagliata a fettine sottili, unite aglio, curcuma, cumino e paprika affumicata dolce.

Tagliate grossolanamente il tofu in un ciotola o sul tagliere e buttatelo in padella con qualche pomodorino tagliato a pezzetti, cuocetelo muovendo con la forchetta così da strapazzarlo a dovere. Servite con prezzemolo fresco su pane di segale tostato.

Porridge ai cereali e frutta

(Torna al menu)

Per prepararlo in stile british basta tostare in padella i fiocchi di farro e di orzo con la farina di avena, fino a doratura per circa 5 minuti. Lasciate riposare quindi aggiungete 50 grammi di composto in una pentola con 300 ml di acqua o latte addensando per altri 5 minuti. Versate in una ciotola e unite un filo di succo di miele e di frutta di stagione tagliata a tocchetti.

Insalata di frutta

(Torna al menu)

Sbucciate le arance e tagliatele a pezzetti, versatele in una ciotola con il loro succo, una manciata di datteri tagliati a rondelle e menta fresca sminuzzata. A piacere aggiungete del miele.

Avena e frutta

(Torna al menu)

Versate 200 grammi di avena in una ciotola con 50 grammi di semi di chia e 600 ml di latte di mandorle. Aggiungente 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, mescolate e lasciate agire per circa 15 minuti.

Unite una manciata di lamponi al composto schiacciandoli o, se preferite frullandoli, così da amalgamare per poi preparare una ciotola con alcune cucchiaiate del composto e alcune di yogurt vegan alle mandorle. Completate con una manciata di lamponi e mirtilli e qualche scaglia di mandorla a fettine o tritata. Si può preparare e lasciare in frigorifero dalla sera prima.

Colazione vegan, toast con avocado

(Torna al menu)

Tostate il pane in padella o nel tostapane, strofinatelo a piacere con aglio crudo mentre a parte versate l’avocado in un piatto, con dei pomodorini tagliati a pezzetti. Aggiungete succo di limone, peperoncino, un filo di olio e pepe nero, premete il tutto creando una purea che stenderete sul pane stesso.

Fonte: BBC