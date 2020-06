Dieta vegana, Burger King lancia Impossible Croissan’wich

Burger King è pronto a lanciare l'Impossible Croissan'wich, croissant salato veg per la colazione di chi segue la dieta vegana.

Burger King rilancia per quanto riguarda la dieta vegana. Il gigante del fast food ha presentato ufficialmente il suo Impossible Croissan’wich, un nuovo piatto per la colazione con protagonista la “carne non carne” di Impossible Foods. Prevista una prima fase di sperimentazione, a cui dovrebbe seguire il lancio effettivo.

La sperimentazione del croissant salato vegan per la colazione è prevista in Florida, negli USA. Terminato il periodo di “test” Burger King estenderà l’Impossible Croissan’wich anche agli altri punti vendita statunitensi. In un prossimo futuro potrebbe sbarcare anche in Italia, anche se non risultano per il momento rassicurazioni in tal senso. Sembrerebbe però certa l’intenzione del gigante del fast food di puntare con decisione sulla dieta vegana.

In Florida la nuova colazione vegana di Burger King verrà venduta al prezzo di 3 dollari e 99 centesimi (circa 3,50 euro). Previste per il lancio dell’Impossible Croissan’wich anche delle formule promozionali, come ad esempio quella che prevede un IC gratuito con almeno 1 dollaro di spesa (effettuata online tramite la BK App). Saranno 100mila i prodotti messi a disposizione per questa promozione, con limite di 1 al giorno per ciascun account.

L’arrivo dell’Impossible Croissan’wich segue di circa un anno il lancio di Rebel Whopper (sopra in foto), panino con “carne non carne” che per Burger King sembra destinato a rappresentare la pietra miliare di un nuovo corso.

