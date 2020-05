Primi piatti vegani: 5 idee creative

Fonte immagine: Freepik

Essere vegani non è una lotta contro il gusto: un elenco di piatti vegani che garantiscono il rispetto dei nostri valori, pur essendo davvero squisiti!

Il veganismo è un movimento la cui base ideologica si basa sull’adozione di uno stile di vita proprio di una società basata idealmente su risorse non provenienti dal mondo animale; ciò vuol dire rinunciare non solo alla carne ma anche ai formaggi e le uova creando grossi problemi nell’ideazione di primi piatti. Pensate a tutte le ricette che, chi non segue questo stile di vita, può produrre: le opzioni sono davvero limitate eppure esistono moltissimi piatti vegani davvero gustosi! In questo articolo una lista dei nostri preferiti.

5 ricette di piatti vegani da provare