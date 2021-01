Clima: accordo tra Ministero dell’Ambiente e Sky Italia

Fonte immagine: Sergio Costa

Ministero dell'Ambiente e Sky Italia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la comunicazione sul clima e lo sviluppo sostenibile.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Sensibilizzare i cittadini riguardo tematiche come il clima, la biodiversità e lo sviluppo sostenibile. Questo il focus del protocollo d’intesa sottoscritto da Ministero dell’Ambiente e Sky Italia.

Tra le altre tematiche di rilievo anche l’economia circolare, il consumo di suolo, gli obiettivi dell’Agenda ONU al 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’accordo si tradurrà in un programma di iniziative di comunicazione e attività che si svilupperanno, spiega il Ministero dell’Ambiente, “in vista dei grandi appuntamenti internazionali di cui l’Italia sarà protagonista in questo anno”. A cominciare dalla COP26 sul clima, che l’Italia organizzerà in collaborazione con il Regno Unito.

Accordo sul clima, le dichiarazioni

Ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa:

Sarà un anno impegnativo in cui tutti gli attori internazionali, Italia in testa, saranno chiamati a prendere decisioni importanti per la lotta ai cambiamenti climatici e a coinvolgere i cittadini sulle tematiche chiave per la tutela dell’ambiente. Si tratta di una sfida importante per tutti noi. Siamo felici di poterla affrontarle avendo a fianco un partner prestigioso, che, sono sicuro, ci darà un contributo fondamentale, condividendo con noi il proprio bagaglio di competenza, talento, professionalità. Sensibilizzare l’opinione pubblica alle esigenze e ai problemi dell’ambiente, promuovere l’educazione ambientale e coinvolgere il più possibile i cittadini non sono per noi solamente obblighi istituzionali previsti dal nostro ordinamento, ma rappresentano per noi un imperativo morale che ci deriva dal senso di responsabilità. Siamo, insomma, pienamente consapevoli del nostro ruolo e della difficoltà del compito a cui siamo chiamati, cercheremo di portarlo a termine nel modo migliore possibile, anche grazie al contributo di Sky Italia.

In merito all’accordo Ministero dell’Ambiente e l’azienda è intervenuto anche l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, che ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di poter collaborare con il Ministero dell’Ambiente in questo percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema così cruciale per tutti noi. Sarà un anno decisivo per la lotta ai cambiamenti climatici con grandi appuntamenti internazionali che vedono l’Italia protagonista e che rappresentano un’occasione straordinaria per far crescere l’attenzione su tutto ciò che è necessario fare per avviare finalmente un percorso virtuoso. Un impegno che riguarderà Sky Italia, ma anche tutto il Gruppo Sky, che sarà il principale media partner per la Cop 26 che si terrà a Glasgow il prossimo novembre. Sky è da sempre molto attenta ai temi ambientali e con la sua campagna “Sky0” mira a diventare net zero carbon entro il 2030.

Fonte: Ministero dell'Ambiente