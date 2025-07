Il caldo, ormai, sta imperversando da troppo tempo nelle nostre zone e, in particolar modo, nel Sud Italia. Quello che tutti si stanno domandando è: quando finirà?

Nello specifico, a soffrire di più sono le grandi città e, fra queste, c’è anche Napoli. Qui le ondate di calore si sentono, anche se si tratta di una città vicino al mare e, si sentono, in particolare, di notte.ma gli esperti ci lasciano ben sperare.

Potrebbe arrivare, a breve, un break che porterà a mitigare il caldo torrido. Ma quando? Cerchiamo di capire insieme.

Caldo in Italia: cosa sta succedendo?

Una situazione che sta diventando insostenibile un po’ in tutta Italia e, anche in Europa. Ci sono città che, già dalla fine di giugno, hanno toccato temperature ben al di sopra della media stagionale, quasi come se si fosse già in pieno agosto. In Spagna, ad esempio, le temperature sono arrivate anche a sfiorare i 47°. Ma il caldo sembra non allentare la sua morsa.

Dall’altro lato, anche le città italiane stanno soffrendo e non poco: basti pensare che, persino quelle che affacciano sul mare, stanno soffrendo la calura estiva al pari di quelle che sono in montagna. Nello specifico, ad esempio, la città di Napoli: è una delle principali del Sud Italia che sta combattendo contro il caldo, così come anche Bari, Palermo e le altre città.

Quando terminerà tutto questo? Gli esperti sono ancora cauti ma affermano comunque che un break dalla calura sta per arrivare. Il giorno più caldo è atteso per il 26 luglio, ma il break arriverà dall’11 al 16 luglio.

Cosa dicono gli esperti

Stando agli esperti, il fresco arriverà nella seconda parte del mese di luglio: “L’ingresso di aria fresca dall’Oceano Atlantico potrà far trarre un sospiro di sollievo, in tutti i sensi. poiché avremo un lieve ribasso delle temperature, mentre nelle zone dell’interno ci potranno addirittura essere rischi di temporali estivi, quindi improvvisi e molto forti” – spiega il prof. Mazzarella, professore di Climatologia presso l’Università Federico II di Napoli, in un’intervista a Fanpage.

Si dovrà attendere però ancora qualche giorno e non sperare, poi, che il fresco duri perché, come già detto all’inizio, la giornata più calda è attesa proprio per il 26 luglio. ciò che tutti si stanno domandando è: se il mese di giugno e quello di luglio si sono presentati così caldi, cosa succederà ad agosto? Ci aspettano davvero delle giornate più che roventi? Staremo a vedere…