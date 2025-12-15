In Italia, il diritto a ricevere prestazioni sanitarie gratuite o con costi ridotti permane un elemento fondamentale del (SSN).

Tra le esenzioni più significative e richieste spicca l’esenzione E03, un codice che consente l’esonero dal pagamento del ticket sanitario per determinate categorie di cittadini, in particolare gli assegnatari dell’assegno sociale e i loro familiari a carico.

L’esenzione E03 è una delle codificazioni ufficiali adottate dal SSN per identificare coloro che, in base al reddito, sono esonerati dal versamento del ticket sanitario, la quota di compartecipazione che i cittadini pagano per alcune prestazioni sanitarie come visite specialistiche, esami diagnostici e accesso al pronto soccorso. Questo codice viene riportato direttamente sulla tessera sanitaria o sui certificati emessi dall’ASL.

L’esenzione è destinata a chi percepisce l’assegno sociale (che ha sostituito l’ex pensione sociale) e ai loro familiari fiscalmente a carico, anche se non conviventi. Il nucleo familiare, ai fini fiscali, comprende il coniuge non separato e i familiari a carico secondo le regole IRPEF aggiornate al 2025: per i giovani tra 24 e 30 anni il reddito annuo non deve superare i 2.840,51 euro nel 2024, mentre per chi ha meno di 24 anni il limite è fissato a 4.000 euro.

Prestazioni sanitarie comprese nell’esenzione E03

Chi beneficia dell’esenzione E03 può accedere senza costi aggiuntivi a una vasta gamma di prestazioni sanitarie indispensabili, purché ritenute necessarie dal medico prescrittore. In particolare, l’esenzione copre:

Analisi di laboratorio , come esami del sangue e delle urine;

, come esami del sangue e delle urine; Esami diagnostici strumentali , tra cui radiografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche;

, tra cui radiografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche; Visite specialistiche ambulatoriali, con professionisti quali cardiologi, ortopedici, dermatologi e altri specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

È importante sottolineare che l’esenzione E03 non si estende automaticamente ai farmaci prescritti, i quali possono essere soggetti a ticket secondo le normative regionali. Per l’esenzione sui farmaci, è necessario verificare l’eventuale appartenenza ad altre categorie di esenzione, come quella indicata dal codice E01.

La gestione dell’esenzione E03 è coordinata annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che ad aprile aggiorna l’elenco dei cittadini aventi diritto in base ai dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. Questo elenco viene messo a disposizione dei medici di base, i quali possono inserire il codice E03 direttamente sulle ricette mediche.

Tuttavia, non è raro che alcuni aventi diritto, in particolare i pensionati sociali, non risultino immediatamente inclusi nella lista. In questi casi, è possibile richiedere l’esenzione presentando un’autocertificazione presso la propria ASL, dichiarando il reddito e la percezione dell’assegno sociale.

L’esenzione E03 ha validità annuale, dal 1° aprile al 31 marzo dell’anno successivo, e si rinnova automaticamente se permangono le condizioni che ne giustificano l’assegnazione. Nel caso di variazioni di reddito o cessazione della percezione dell’assegno sociale, è obbligatorio informare tempestivamente la ASL per evitare sanzioni o problemi amministrativi.

Come verificare l’esenzione e accedere ai servizi

I cittadini possono controllare la propria posizione rispetto alle esenzioni da reddito recandosi presso la ASL di competenza o consultando il medico di medicina generale. In alcune Regioni è possibile effettuare questa verifica anche online attraverso apposite funzioni del Sistema Tessera Sanitaria.

In caso di assenza nei registri ufficiali, la presentazione di un’autocertificazione alla ASL resta lo strumento valido per ottenere l’esenzione. È fondamentale, però, mantenere aggiornate le informazioni relative al reddito e alla situazione familiare, per evitare disguidi o eventuali sanzioni.

Per agevolare ulteriormente l’accesso ai servizi sociali e alle esenzioni, sono disponibili piattaforme digitali che, con il supporto di professionisti, guidano gli utenti nella compilazione e nell’invio delle richieste, semplificando le procedure burocratiche e riducendo i tempi di attesa.