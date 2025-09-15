In arrivo il bonus tanto atteso, tutto quello che si deve sapere sulla card, a quanto ammonta la cifra e quando sarà erogata

Anche per il 2025 è stata stabilita la misura a sostegno delle famiglie in difficoltà, ovvero con un reddito medio-basso, nell’acquisto di generi alimentari. Si tratta della Carta Dedicata a Te, una prepagata dal valore totale di 500 euro, che potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di alcuni generi alimentari.

Questo sussidio era già stato erogato nel 2024, sempre con la stessa modalità. Per il 2025 sono previste una serie di novità che è importante conoscere per sapere se si sarà beneficiari di questo validissimo supporto.

Carta Dedicata a Te, tutte le novità previste per il 2025

Si tratta di uno dei bonus più attesi da parte delle famiglie con un reddito medio-basso, un aiuto concreto per la spesa “di tutti i giorni”. La prepagata, a differenza dell’anno scorso, avrà un valore di 500 euro, dunque la cifra erogata è aumentata rispetto al bonus precedente.

La card è rivolta a tutti coloro hanno un Isee che non superi i 15mila euro o 20mila euro con un minimo di 4 figli a carico. La cifra sarà erogata, come l’anno scorso, su una Postpay. Chi è già in possesso della carta ricevuta per il precedente sussidio, qualora sia ancora beneficiario dell’agevolazione, dunque non ha superato il livello massimo di Isee, requisito fondamentale per la ricezione dell’importo economico, avrà una ricarica sulla carta che già possiede.

Qualora, invece, si sia smarrita la carta o è la prima volta che si riceve questo bonus, riceverà una card con l’importo di 500 euro. E’ importante sapere che non è necessario presentare una domanda, sarà l’Inps a trasmettere ai vari comuni la lista dei beneficiari, dunque l’erogazione avverrà in modo del tutto economico, salvo che ci siano dei problemi.

Sono esclusi dalla lista dei beneficiari, anche qualora abbiano un Isee che non superi i 15mila euro, i percettori di altri sussidi, quali: disoccupazione, reddito di cittadinanza, Naspi, indennità di mobilità, assegno di inclusione, cassa integrazione, prestazioni erogate da Fondi di Solidarietà per l’Integrazione del reddito.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione della Carta Dedicata a Te, l’Inps entro l’11 settembre dovrà presentare ai comuni le liste dei beneficiari, ci saranno poi le verifiche necessarie e, soltanto ad operazione ultimata, l’Istituto Previdenziale provvederà a trasmettere a Poste Italiane l’elenco dei beneficiari. I Comuni, contestualmente, dovranno pubblicare sui siti online l’elenco dei destinatari del bonus. Presumibilmente le carte saranno inviate dopo la prima decade di ottobre, il primo acquisto va fatto entro il 16 settembre 2025 e l’intera cifra va spesa entro il 28 febbraio 2026.