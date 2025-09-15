In arrivo un nuovo aiuto per le famiglie che hanno questo ISEE, una bellissima notizia che tutti stavano aspettando

Tra i tanti bonus che si possono richiedere nel 2025 ce n’è uno importantissimo, dal valore di 600 euro a famiglia, che è un vero e proprio supporto che permetterà di risparmiare moltissimi soldi. Un sussidio che è possibile richiedere solo se si risponde a particolari requisiti, che sarà davvero molto utile, soprattutto per tutte le persone che sono in difficoltà economica.

Un bonus che ha l’obiettivo di alleggerire le spese degli italiani, in un momento in cui il caro vita davvero sta arrivando alle stelle. Dai generi alimentari, alle bollette, i costi sembra che stiano aumentando sempre di più e chi non ha entrate elevate, si trova davvero in difficoltà per arrivare a fine mese. Per fortuna c’è questo bonus dal valore di 600 euro che è una grandissima sorpresa. In cosa consiste e come si deve fare per richiederlo.

Bonus da 600 euro a famiglia, cos’è e come funziona: tutto quello che si deve sapere

Si tratta di un contributo straordinario dal valore di 600 euro, che ha l’obiettivo di aiutare a sostenere le spese delle bollette di acqua, luce e gas. Il caro energia cui abbiamo assistito nella prima metà del 2025, inizia a far sentire il suo peso e così è stata stanziata una cifra per supportare tutti coloro sono in difficoltà.

I beneficiari del bonus bollette sono divisi in automatici e in una nuova fascia: i primi riceveranno lo sconto in modo automatico e lo potranno ricevere assieme al bonus sociale. Rientrano in questa fascia chi possiede un Isee che non superi i 9.530 euro o i 20.000 euro con 4 figli a carico. Nella nuova fascia, invece, rientra chi ha un Isee tra i 9530 euro e i 25.000 euro, ovvero tutti coloro che non hanno diritto al bonus sociale – la scontistica automatica in bolletta – ma sono beneficiari di questo nuovo supporto.

Per i rientranti in questa nuova fascia sarà necessario che l’Inps acquisisca l’Isee aggiornato per poi procedere alla trasmissione dei dati, così da far partire l’accredito del bonus. L’erogazione è partita da giugno 2025 e giungerà a compimento entro fine settembre 2025. Si tratta di una misura straordinaria finalizzata a dare un valido supporto a chi ha oggettivi problemi a coprire tutte le spese, in seguito all’aumento dei costi dell’energia, che sono diventati sempre più elevati.