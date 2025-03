L’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASREM) ha recentemente pubblicato un avviso per la selezione di personale medico, con particolare attenzione ai professionisti da assumere a tempo determinato. Questa iniziativa mira a coprire posti vacanti o che si renderanno disponibili nelle aree di Anestesia e Rianimazione, Pediatria, Ortopedia e Traumatologia, Medicina d’Emergenza-Urgenza, e Ginecologia e Ostetricia. L’avviso è aperto a medici della dirigenza e a professionisti sanitari con titoli conseguiti anche all’estero, i quali non sono ancora stati riconosciuti dal Ministero della Salute, purché rispettino i requisiti richiesti.

La continua ricerca di personale

Il bisogno di personale sanitario in Molise è diventato pressante, soprattutto dopo i numerosi concorsi pubblici che non hanno avuto successo, con molti posti rimasti vacanti. In diversi casi, i candidati che avevano inizialmente accettato di lavorare hanno poi deciso di rinunciare all’assunzione al momento della firma dei contratti. Questa situazione ha spinto l’ASREM a cercare alternative per garantire un adeguato servizio sanitario alla popolazione.

Negli ultimi anni, la Regione Molise ha affrontato una crisi sanitaria significativa, iniziata nel 2007 con l’implementazione di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Dal 2009, la regione è sotto regime commissariale, il che ha portato a un blocco del turn over del personale. Questa misura ha avuto conseguenze dirette sulla disponibilità di medici e professionisti sanitari, contribuendo a una mancanza di organici che non è stata ancora risolta.

Per affrontare questa emergenza, l’ASREM ha intrapreso diverse iniziative, tra cui l’assunzione temporanea di medici provenienti dall’estero, il reclutamento di pensionati e la stipula di convenzioni con strutture esterne. Tuttavia, nonostante questi sforzi, la carenza di personale rimane una questione critica da risolvere.

Le sfide del sistema sanitario molisano

La situazione del sistema sanitario in Molise è complessa e richiede interventi strategici per garantire un servizio adeguato ai cittadini. Il fatto che l’ASREM stia cercando di attrarre professionisti, anche da paesi terzi, è un segnale della gravità della situazione. La difficoltà nel reperire personale qualificato non è solo un problema locale, ma riflette tendenze più ampie nel settore sanitario italiano, dove molte regioni stanno lottando contro la scarsità di medici.

Inoltre, il piano di rientro dal disavanzo sanitario ha imposto vincoli che limitano la capacità della regione di investire in nuove assunzioni e di migliorare le condizioni di lavoro del personale esistente. Questo scenario ha portato a un circolo vizioso, in cui la mancanza di personale porta a un aumento del carico di lavoro per i medici già in servizio, contribuendo a un ulteriore esodo di professionisti dal sistema.

L’ASREM, consapevole di queste sfide, continua a esplorare diverse opzioni per attrarre e mantenere il personale sanitario, cercando di garantire che i servizi essenziali siano sempre disponibili per la popolazione molisana.