Caravella Portoghese: cos’è e cosa fare in caso di puntura

La Caravella Portoghese è una delle creature marine più pericolose e mortali. Non è una medusa, come spesso si crede, bensì un Sifonoforo: non si tratta dunque un “animale singolo”, bensì di una sorta di colonia di individui con forma e compiti differenti.

Questo esemplare è stato avvistato quest’anno anche nei mari italiani, nonostante sia una specie tipica dell’Oceano Atlantico. Un bagnante è infatti finito in ospedale, a Catania, perché morso da questo esemplare, che ha tentacoli particolarmente velenosi che possono raggiungere una lunghezza di ben 30 metri.

L’incidente di Catania non è l’unico, né tantomeno il più grave: la prima (probabile) vittima di questa specie è stata una 70enne, punta da un esemplare di Caravella Portoghese nelle acque sarde nel 2010.

Cos’è la Caravella Portoghese

Come anticipato, la Caravella Portoghese non è una medusa, bensì un Sifonoforo, con tentacoli lunghissimi e incredibilmente velenosi. Predilige le acque calde e si sposta mediante una sorta di vela gigante che si trova sul dorso del corpo (ricorda, per l’appunto, una caravella). Si compone di 4 organismi, collegati tra loro e completamente dipendenti gli uni dagli altri.

Non sembra essere una specie tipica del Mar Mediterraneo: nonostante questo, negli ultimi tempi le segnalazioni sono state davvero numerose. Probabilmente la presenza della Caravella Portoghese nel Mediterraneo è stata favorita dall’aumento delle temperature, che rendono anche questo mare un habitat ideale per lo sviluppo della specie.

Nel Mediterraneo, inoltre, la Caravella Portoghese può anche stare un po’ più tranquilla: non ci sono, infatti, grandi predatori come nell’Oceano, il che sta in sostanza alterando il naturale flusso delle cose.

Come riconoscerla

La Caravella Portoghese assomiglia ad una sacca galleggiante, che è piena di gas e misura circa 15 centimetri. Questa è trasparente ma può presentare in parte alcune colorazioni, dal blu al viola. Ci sono poi i tentacoli che, come detto, possono arrivare fino ai 30 metri di lunghezza: hanno proprietà velenose e sono utilizzati dall’animale per procurarsi il cibo.

La Caravella Portoghese si muove sostanzialmente grazie alla spinta del vento: può modificare però la sua traiettoria, grazie alla vela che emerge sulla parte galleggiante. Può anche sgonfiarsi leggermente per immergersi, quando necessario. Questi esemplari si muovono in gruppo.

Caravella Portoghese: cosa fare in caso di puntura?

Il veleno della Caravella Portoghese può essere mortale per l’uomo. Si tratta di una sostanza cardiotossica e neurotossica, caratterizzata anche da una debole attività necrotizzante. La puntura di questa specie provoca un dolore molto forte, al punto tale che si rischia anche di perdere conoscenza.

La pelle diventa subito molto arrossata e, in seguito, si ricopre totalmente di bolle. In presenza di una certa sensibilità alle tossine di questo veleno, c’è il rischio di subire uno shock anafilattico. In caso di puntura, possono comparire anche: vomito, eritemi pruriginosi, ulcere.

Qualora si venisse punti, l’unica soluzione sarebbe quella di immergere le parti colpite in acqua calda, ad almeno 50°. Il veleno della Caravella Portoghese è infatti termolabile: questo significa che si disattiva con il calore. Fondamentale anche verificare l’eventuale presenza di parti dell’animale attaccate al corpo: è importante rimuoverle, utilizzando guanti oppure oggetti sottili e rigidi. Una volta staccate, risciacquare la zona colpita con acqua di mare.

Da evitare, invece, l’utilizzo dei classici rimedi contro la puntura di meduse: ricordiamo, infatti, che la Caravella Portoghese non è una medusa. Pertanto, tali rimedi si rivelerebbero del tutto inefficaci. Ovviamente, qualora il dolore dovesse aumentare e non ci si sentisse bene, è importante recarsi il prima possibile ad un Pronto Soccorso.