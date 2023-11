Che carattere hanno i cani Corgi?

Il carattere del cane Corgi non cambia fra il Pembroke e il Cardigan (sono comunque due razze distinte). Se la regina Elisabetta ne aveva fatto i suoi cani preferiti, un motivo ci sarà pur stato. Andiamo dunque a scoprire carattere, temperamento e indole di questa razza non poi così diffusa qui da noi in Italia, dando anche una risposta alla domanda "A chi è adatto il Corgi?"

Che carattere hanno i cani Corgi? Giustamente uno se lo potrebbe chiedere visto che la regina Elisabetta li amava così tanto. Il fatto è che questa razza non è molto diffusa qui da noi (tralasciando le orde di meticci che gli assomigliano, ma che, evidentemente, non sono veri Corgi), dunque ci sta che prima di prendere un cucciolo di Corgi uno si faccia due domande sul suo vero carattere.

Qual è il carattere dei cani Corgi?

Partiamo come sempre dall’Enci. Lo standard di razza del Welsh Corgi Pembroke (la razza canina n. 39 della FCI) ci fa sapere che il Corgi Pembroke ha un carattere estroverso e amichevole, mai nervoso o aggressivo. Inoltre è uncane baldanzoso e lavoratore. Lo standard di razza del Welsh Corgi Cardigan (la razza canina n. 38 della FCI), invece, parla di una razza sveglia, attiva e intelligente. Sempre saldo, non deve mai essere timido o aggressivo.

Dunque già da qui si evince che si tratta di una razza vivace, allegra, intelligente e attiva. Più o meno sulla stessa linea di pensiero anche Google che ci parla di un cane:

protettivo

tenace

ardito

amichevole

socievole

giocherellone

Non ci sono sostanziali differenze di carattere fra il Corgi Pembroke e il Corgi Cardigan. O meglio: il Pembroke tende a essere più vivace, amichevole, abbaia di frequente e gioca di più; il Cardigan è un pochino più riservato, maggiormente diffidente soprattutto nei confronti degli estranei. Tuttavia è innegabile che sia il Pembroke che il Cardigan siano cani molto simpatici e allegri.

In entrambi i casi abbiamo un cane intelligente, curioso e vivace. Questo vuol dire che è molto veloce a imparare, sia le abitudini buone che le abitudini cattive. Dunque dobbiamo essere molto attenti e fermi nella sua educazione, perché è un attimo che prenda cattive abitudini.

Come cane qui da noi è usato da compagnia, ma non dobbiamo dimenticare che si tratta pur sempre di un cane da lavoro. Questo vuol dire che ha bisogno di fare una moderata attività fisica, ma anche di mettere alla prova la sua intelligenza. Non necessita di intensa attività fisica, ma moderata sì, anche perché è abbastanza insancabile.

Occhio che oltre a essere un ottimo cane da guardia, ha anche un forte istinto come cacciatore. Se si hanno altre specie di animali di piccola taglia, attenzione a quando li mettete insieme perché è un formidabile cacciatore di topi, conigli e piccoli uccelli. Tuttavia spesso va tranquillamente d’accordo con i gatti.

Perfetto anche come cane da agility e da obbedience, con il Corgi non ci si annoia mai perché è un cane molto allegro ed espansivo, soprattutto con la sua famiglia. Adatti anche per i bambini, sono ideali cani da famiglia. Vivono tranquillamente in casa e in appartamento.

Sono anche molto sensibili e hanno bisogno del contatto con la propria famiglia.

Per chi è adatto cane Corgi?

Il cane Corgi come carattere potrebbe essere adatto ai proprietari neofiti, magari meglio se affiancati da un educatore cinofilo. Essendo cani molto intelligenti, non ci mettono molto a individuare un proprietario insicuro, prendendo così rapidamente in mano le redini del branco famigliare (d’altra parte sono cani da gregge).

Perfetto come cane da appartamento, è un cane abbastanza robusto (come malattie, occhio alle problematiche alla colonna vertebrale come succede con i Bassotti e i Bassethound). Bisogna però fargli fare sufficiente attività fisica giornaliera per scaricare le energie in eccesso (anche se non disdegnano prendere possesso di poltrone, divani e letti). Quindi se si stanno troppe ore fuori casa, forse non è il cane adatto per voi.

Potete trovare in vendita un cane Corgi presso allevamenti professionali, allevamenti amatoriali o Rescue che si occupano del recupero di specifiche razze di cani. Il prezzo di un cane Corgi non è basso, si parte dai 1.000 euro, ma si superano facilmente anche i 2mila euro, a seconda delle linee di sangue e della genealogia.

Quando prendete un Corgi, assicuratevi che:

il cane abbia il microchip

che vi venga dato il documento di passaggio di proprietà già firmato dal vecchio proprietario

già firmato dal vecchio proprietario sia corredato di Pedigree, unico modo per essere sicuri che quel cane sia davvero un Corgi

Fonti: