Un qualcosa che tutte le donne pensano: la voglia di cambiare colore di capelli, specie quando si tratta di momenti particolari. O magari anche di ravvivarlo semplicemente. E poi arriva la fatidica domanda: “Ma quanto mi costa?”.

Certo, anche andare dal parrucchiere ha dei suoi costi, insieme anche a tutti i trattamenti che concernono al cambio look e di colore dei capelli stessi. Ma c’è qualcuno che può darci una mano, qualcuno che nemmeno ci saremmo aspettati: Lidl.

Si perché questa catena di supermercati ti dà una serie di offerte che ti stupiscono davvero, anche per quel che riguarda la cura e l’igiene della persona. Vediamo, ora, cos’hanno in mente.

Cura dei capelli? Da Lidl l’aiuto concreto

Andare dal parrucchiere non è una delle cose più noiose per alcune donne, specie quando si tratta di dover prendere parte ad un evento o anche solo semplicemente se si tratta di cura personale. La domanda più comune e ovvia che tutte, però, ci poniamo, anche e soprattutto quando abbiamo voglia di fare un cambio look, è: “Quanto mi costa?”.

Un taglio di capelli, una piega, e soprattutto una tintura o un qualcosa che rigeneri e ravvivi il colore dei nostri capelli: tutto ha un suo costo e, non sempre, tutti possono permetterselo. Molto spesso, anche solo recarsi al salone di parrucchiere e iniziare il trattamento provoca un costo anche molto alto. Allora, ecco che si ripiega ad una tintura fatta in casa. Non un ripiego, ma un qualcosa che ha lo stesso valore rispetto a quella di un salone.

Ecco le offerte

A dare una mano a tutte è la catena di supermercati Lidl. Sì perché questa catena di supermercati ha, fra le sue tantissime offerte non soltanto generi alimentari ma, come ben sappiamo anche prodotti per l’igiene della persona e la cura dei capelli. E, proprio parlando di cura di capelli, ecco che in questo mese di maggio, fioccano offerte che hanno a che fare proprio con la cura di noi stessi, specie dei nostri capelli.

Offerte che sono davvero irripetibili e che riguardano anche coloro che lo shampoo, per diversi motivi, lo fanno tutti i giorni e non hanno voglia di rovinarsi di certo i capelli. Un esempio? Riguarda per primo gli uomini: il Doccia Shampoo della Cien 3 in 1, nelle fragranze Black o Polar Fresh, in flacone da 400 ml, costa solo 1.09€.

Per quel che riguarda invece le donne, la cura dei capelli è una base essenziale. Per questo, in offerta c’è la Maschera 3 in 1 Hair Fruits per capelli secchi, in confezione da 400 ml, al costo di 2.39€. Offerte davvero uniche nel suo genere: non lasciartele scappare.