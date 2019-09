Cani e gatti aiutano dopo un lutto

Cani e gatti aiutano a superare un lutto, riducendo depressione e senso di solitudine: è quanto rivela un nuovo studio.

Cani e gatti possono rappresentare un aiuto irrinunciabile per affrontare un lutto. È quanto svela una nuova ricerca, condotta dalla Florida State University e pubblicata sulla rivista scientifica The Gerontologist: la compagnia di un amico a quattro zampe aiuta a ridurre malinconia e depressione.

Gli esperti, così come riferisce Il Secolo XIX, hanno preso in considerazione i dati dell’Health and Retirement Study, uno studio condotto tra il 2008 e il 2014 sullo stato di salute e di benessere psicofisico delle persone in età di pensione. In particolare, sono stati estrapolati i dati degli over 50 che, per vari motivi, sono rimasti senza il partner della vita: ad esempio per un divorzio, ma anche e soprattutto per la morte della persona cara. Dall’analisi è emerso come i proprietari di cani o gatti riescano ad affrontare in modo migliore il lutto, superando nostalgia e stati depressivi in minor tempo.

La ricerca ha dimostrato come, comprensibilmente, chiunque viva una separazione o la morte di un parente viva un momento di depressione e confusione, dovuto non solo al ricordo, ma anche alla necessità di abitarsi alla solitudine. Gli individui che dividono la loro esistenza con un cane o un gatto, però, sperimentano questi sentimenti in modo più blando, così come spiega Dawn Carr, uno degli autori alla base della ricerca:

Spesso il rapporto che abbiamo con il partner è il nostro legame più intimo e la perdita può essere davvero devastante. Un animale domestico potrebbe aiutare a compensare alcuni di questi sentimenti.

Nel dettaglio, prendersi cura dell’amico a quattro zampe permette di sentirsi utili, di provvedere alle necessità del prossimo, ricevendo in cambio amore incondizionato. Questo è soprattutto vero nella terza età, dopo una vita dedicata al partner e al benessere dei figli.

Quella capacità di restituire e dare amore è davvero potente.

