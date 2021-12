Botti di Capodanno: consigli per proteggere cani e gatti

Ci siamo: sta per avvicinarsi la fine dell’anno e con essa anche i temuti botti di Capodanno, terrore di cani e gatti. Nonostante in molte città italiane siano vietati tramite specifiche ordinanze, ecco che qualcuno imperterrito continua a sparare botti e petardi come se non ci fosse un domani, arrivando anche ad organizzare veri e propri spettacoli pirotecnici nel giardino di casa. Il problema è che molti animali sono spaventati dai fuochi d’artificio e paura e ansia possono raggiungere livelli tali, che arrivano a farsi del male pur di tentare di sfuggire a quei rumori molesti.

Botti di Capodanno: paura e fobia in cani e gatti

Solitamente sono più i cani ad avere paura dei botti di Capodanno, ma talvolta capita che anche i gatti si spaventino. Non succede a tutti gli animali: ci sono cani e gatti che ignorano del tutto quel rumore forte, sconosciuto e ripetuto che si presenta improvvisamente.

Talvolta, poi, può capitare di imbattersi in cani e gatti sordi che, semplicemente, non sentono i rumori.

Gli animali che hanno paura dei rumori forti tenderanno a reagire in modo sempre più esagerato al rumore, cercando di scappare (e facendosi male durante il tentativo) o mettendo in atto comportamenti ansiosi o vere e proprie fobie.

Spesso gli animali tendono a scappare da casa mentre tentano di allontanarsi da quel rumore molesto. Tuttavia, a causa del panico che provocano, perdono l’orientamento e possono entrare in uno stato confusionale che fa sì che non riescano più a ritrovare la strada di casa. A volte la confusione li porta anche a calcolare male eventuali situazioni pericolose nelle quali possono imbattersi nella fuga, rischiando così di finire investiti da un’auto o provocando incidenti che coinvolgono anche persone.

E purtroppo ci sono molti cani e gatti che muoiono ogni anno a causa dei botti di Capodanno. In alcuni casi finiscono investiti da qualche veicolo mentre tentano di fuggire, in altri casi, invece, rischiano anche di morire in casa a causa di aritmie fatali che provocano un arresto cardiaco a causa dell’eccessiva paura. Particolarmente a rischio sono i soggetti anziani, cardiopatici o che soffrono di altre patologie.

Botti di Capodanno: sintomi di fobia nel cane e gatto

Come capire se il cane o il gatto hanno la fobia dei botti di Capodanno? Presta attenzione a questi sintomi o comportamenti:

tremori

tachicardia

tachipnea

sguardo ansioso

coda tenuta fra le gambe

ululati incontrollati

uggiolii continui

scialorrea

perdita incontrollata di urina o feci

nervosismo

ansia

aggressività

atteggiamento disorientato

stato confusionale

stereotipie

l’animale cerca di fuggire da qualsiasi pertugio trovi a disposizione, finendo con l’incastrarsi ovunque

distruzione di mobili (graffia o morde gli oggetti, finendo anche col ferirsi)

si nasconde ovunque

Botti di Capodanno, fuochi d’artificio e spari

Si parla sempre di botti di Capodanno, ma cani e gatti che hanno la fobia di questi rumori potrebbero manifestare sintomi similari anche in altre situazioni:

fuochi d’artificio e spettacoli pirotecnici in generale

rumori di sparo (pensiamo alle zone collinari o boscose durante la stagione della caccia)

petardi sparati dai bambini

forte rumore di scoppio provocato, magari, dalla ruota di un veicolo che si fora

temporali

Attenzione a tutti gli animali

Il problema dei botti di Capodanno non riguarda solamente cani e gatti, ma coinvolge tutti gli animali. Anche conigli, cavie, criceti o furetti possono manifestare forme di paura provocate dai rumori forti. Ma non solo: i botti terrorizzano anche gli animali selvatici.

Botti e petardi: cosa fare per proteggere cani e gatti

Considerando che cani e gatti hanno un udito molto più sviluppato del nostro e che tendono a sentire molto prima di noi l’avvicinarsi di un temporale, ecco qualche consiglio su come aiutarli per cercare di affrontare al meglio il periodo dei botti di Capodanno:

Pensaci per tempo : se sai che il tuo cane o gatto soffre di una forma di fobia dei botti di Capodanno, non aspettare il 31 dicembre per chiedere al tuo veterinario o comportamentalista veterinario cosa fare. Paure e fobie sono patologie comportamentali difficili da gestire, che richiedono settimane o mesi di terapia comportamentale prima di ottenere qualche risultato. Non puoi pensare di risolvere il problema due ore prima della fine dell’anno utilizzando la medicina miracolosa e magica. Scoop: la medicina miracolosa e magica non esiste!

: soprattutto quando i botti raggiungono l’apice, oltre a tenere chiuse porte e finestre, tirate giù le serrande o chiudete gli scuri, tirando anche le tende, in modo da insonorizzare il più possibile le stanze Rifugio : cani e gatti devono poter accedere a quello che loro ritengono essere un rifugio sicuro in casa. Se si rintanano sotto il letto o dietro quella poltrona, lasciali stare lì, non cercare di tirarli fuori. Piuttosto siediti accanto a loro e mostrati tranquillo

: cani e gatti devono poter accedere a quello che loro ritengono essere un rifugio sicuro in casa. Se si rintanano sotto il letto o dietro quella poltrona, lasciali stare lì, non cercare di tirarli fuori. Piuttosto siediti accanto a loro e mostrati tranquillo Togli di mezzo tutti i pericoli : visto che quando hanno paura cani e gatti potrebbero cominciare a correre o saltare dappertutto, cerca di togliere di mezzo tutti gli eventuali oggetti che potrebbero costituire un pericolo

: visto che quando hanno paura cani e gatti potrebbero cominciare a correre o saltare dappertutto, cerca di togliere di mezzo tutti gli eventuali oggetti che potrebbero costituire un pericolo Accendi la TV o la radio : servono per coprire il rumore dei botti

: servono per coprire il rumore dei botti Tappi per le orecchie? In realtà non esistono tappi per le orecchie per animali, ma qualcuno suggerisce di mettere dei batuffoli di cotone belli grandi imbevuti di olio di oliva nelle orecchie in modo da ridurre il rumore sentito. Il problema è che se questi batuffoli sono troppo piccoli, rischiano di finire troppo in profondità nel canale auricolare, trasformandosi in corpi estranei che devono poi essere rimossi dal veterinario (eventualmente in anestesia)

Botti di Capodanno: cosa NON fare

Qui di seguito alcune delle cose da NON fare:

Non lasciare il cane e il gatto in giardino : qual è il primo istinto di un animale impaurito? La fuga

: qual è il primo istinto di un animale impaurito? La Non legare l’animale da qualche parte: strattonerebbe la corda per scappare fino a impiccarsi

Possibilmente non lasciare da solo l’animale a casa, specie se anziano o cardiopatico

Non lasciare l’animale sul balcone : in questo caso, pur di scappare, potrebbe buttarsi giù dal balcone

: in questo caso, pur di scappare, potrebbe buttarsi giù dal balcone Non lasciare porte o finestre aperte

Botti di Capodanno, cani e gatti

Cani e gatti generalmente non vanno d’accordo con i botti di Capodanno (e i petardi, i fuochi d’artificio). Quello che puoi fare è pensarci per tempo: da una parte dovrai lavorare su questa fobia col tuo veterinario, dall’altra dovrai rendere la casa un posto sicuro per il tuo animale.