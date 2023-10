Agility Dog: cos’è e quali sono i benefici

Può capitare che il vostro veterinario o il vostro educatore cinofilo, per far fare più movimento al vostro cane, vi consiglino di fare dell'Agility Dog. Ma quando nasce questa disciplina sportiva cinofila? E di che cosa si tratta esattamente? Quali sono i suoi pro e i suoi contro?

Il vostro veterinario o il vostro educatore cinofilo vi ha consigliato di fare dell’Agility Dog per il benessere sia fisico che mentale del cane? Ma non sapete esattamente di cosa si tratti? Ecco che oggi andremo a parlare di questa disciplina sportiva cinofila che può portare a un miglioramento sia dello stato di salute del cane che del suo rapporto con il suo umano. Ecco che cos’è l’Agility Dog, dove nasce, quali razze sono le più adatte e quali sono gli ostacoli regolamentari.

Agility Dog: che cos’è e dove nasce?

L’Agility Dog è uno sport cinofilo basato su un percorso ad ostacoli, minimo 15 e massimo 22, che ricorda un po’ i percorsi equestri. Il cane, tramite allenamento, impara a percorrere tali percorsi non solo nell’ordine giusto, ma anche nel minor tempo possibile. Ma il cane non è solo in tutto ciò: è seguito dal suo conduttore il quale, tramite comandi, lo accompagna, direziona e sprona per tutto il percorso.

Ovviamente questa disciplina sportiva si basa tutta sul rapporto che c’è fra l’umano e il cane. Visto che l’Agility Dog si basa su una serie di comandi, fra cui i classici Ferma e Resta, prima di intraprendere un percorso di allenamento del genere, il cane deve conoscere gli elementi di base dell’educazione e dell’obbedienza.

Per quanto riguarda l’origine dell’Agility Dog, la prima volta che se ne è parlato fu durante lo show canino Crufts del 1978. Per rilanciare la manifestazione, venne chiesto a John Marley, membro della commissione dello spettacolo del 1977, di organizzare un evento che mettesse insieme agilità e obbedienza del cane. Così Varley chiese all’addestratore di cani Peter Meanwell di aiutarlo e nacque il primo percorso a ostacoli.

L’idea conquistò i proprietari di cani: non solo chiesero di vedere altri spettacoli come quello, ma vollero che anche i loro cani potessero partecipare e competere.

Nel 1980, poi, il Kennel Club fu la prima organizzazione a riconoscere l’Agility Dog come uno sport cinofilo ufficiale, redigendo un primo regolamento. Nel 1983, poi, nacque il primo club di Agility del Regno Unito, l’Agility Voice.

E in Italia? Da noi l’Agility è arrivato solo nel 1998, con i primi stage organizzati a Torino nel 1989 dal GARU, il Gruppo Amici Razze Utilità. Nel 1990 l’Enci, visto l’interesse dei suoi iscritti, pubblicò un regolamento, salvo poi adeguarsi nel 1991 al regolamento stilato dalla FCI. Le prime gare nazionali in Italia risalgono al 1990 e qui vennero selezionati i primi esponenti della Nazionale Italiana di Agility Dog.

Le gare di Agility dell’Enci prevedono tre livelli:

Brevetto Agility 1

Brevetto Agility 2 (per ottenerlo in cani devono ottenere tre risultati di Eccellente Netto nelle prove ufficiali)

il Brevetto Agility 3 (per ottenerlo in cani devono ottenere tre podi con il risultato di Eccellente Nero)

I cani con il brevetto Agility 3 possono poi partecipare al campionato nazionale per poter poi essere selezionati nella Nazionale. Ovviamente nel Brevetto 3 i cani non solo devono fare un percorso netto, ma devono anche essere veloci e precisi.

A seconda dell’altezza al garrese, i cani sono distinti in quattro categorie:

small: altezza massima 35 cm

medium: altezza 35-43 cm

intermedi: 35-48 cm

large: sopra i 48 cm

Agility Dog: benefici, pro e contro

I pro dell’Agility Dog sono evidenti:

il cane può fare attività fisica di qualità, riducendo così il rischio di sovrappeso e obesità

il cane soddisfa non solo il bisogno di movimento, ma anche le necessità mentali che vadano oltre la mera passeggiata quotidiana

si rinforza il legame fra proprietario e cane

anche il proprietario può fare dell’attività fisica

Ci sono anche dei contro:

il costo dell’Agility Dog , non proibitivo, certo, ma comunque addestratori e campi di allenamento si pagano (senza considerare le gare e le trasferte)

, non proibitivo, certo, ma comunque addestratori e campi di allenamento si pagano (senza considerare le gare e le trasferte) bisogna avere pazienza prima di avere dei risultati

bisogna dedicare del tempo al proprio cane

non adatto a cani che soffrono di problemi ortopedici o neurologici (come tutte le attività sportive, anche quelle umane, dal punto di vista della salute fare attività fisica fa bene, ma bisogna considerare l’aumentata sollecitazione delle articolazioni)

Quali razze di cani sono adatte per l’Agility?

Secondo le regole della FCI, tutte le razze di cani, inclusi i meticci, sono i benvenuti nell’Agility Dog. Ovviamente avranno più probabilità di essere competitivi nelle gare di Agility Dog i cani slanciati e agili. Un San Bernardo difficilmente farà dell’Agility, così come un’attività fisica del genere non sarebbe indicata per un Bulldog inglese visti tutti i suoi problemi respiratori.

Ecco alcune razze di cani particolarmente indicate per l’Agility:

Border Collie

Jack Russell Terrier

Cane da pastore australiano

Malinois

Barboncino

Cocker spaniel

Golden Retriever

Pastore Tedesco

Dobermann

Levrieri

In generale il cane conviene che inizia a fare Agility quando ha raggiunto la maturità fisica, quindi anche i 12-18 mesi, dipende dalla taglia del cane. Ovviamente deve essere un cane che:

conosce i comandi di base

sia in salute

non abbia malattie osteoarticolari, cardiache, respiratorie o patologie che sconsigliano un’attività fisica intensa

Dove trovare gli attrezzi da Agility Dog?

Gli ostacoli da Agility Dog sono:

salto in alto

siepe

viadotto o muro

salto in lungo

pneumatico

passerella

bascula

palizzata

tavolo

slalom

tunnel rigido

tunnel morbido

Nulla vi vieta, poi, di fare un percorso di Agility fai da te in giardino. Su Amazon si trovano in vendita gli ostacoli per l’Agility Dog, ma potete crearne di casalinghi anche con il tunnel che trovate in vendita presso l’Ikea nel reparto bambini e dei birilli.

Fonti: