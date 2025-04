La paura serpeggia nell’aria, da quando sono iniziati i primi cambiamenti ai Campi Flegrei in Campania. Il terremoto ed il pericolo di una possibile eruzione sono dietro l’angolo.

Ma, a quanto pare, non tutti sanno bene cosa fare e come bisogna comportarsi. C’è una parte di scienziati che avverte di una possibile imminente eruzione. La popolazione, intanto, è sempre più preoccupata perché le scosse si susseguono ancora.

La Terra non presenta solo zone vulcaniche nei nostri territori ma vi sono anche altre parti calde dove l’attenzione deve essere e mantenersi costante. Ma cosa si può fare in queste situazioni?

Ancora un terremoto ai Campi Flegrei

Quando pensiamo ad eruzioni e terremoti, almeno noi che siamo in Italia, l’attenzione cade tutta sulle zone del Sud Italia, nello specifico in Campania. Da qualche tempo, la zona dei Campi Flegrei è in continuo movimento, il bradisismo si presenta con “una certa frequenza” e, dall’altro lato, la paura si spande un po’ dappertutto, anche alle falde del Vesuvio.

Una situazione che continua a spaventare anche la popolazione stessa che vive in una sorta di “ansia continua e perenne” con le scosse he non accennano a fermarsi. L’ultima, ma solo in ordine di tempo, è quella che si è avuta venerdì 25 aprile, ed è stata, come rilevato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, con una magnitudo pari a 2.7. questa è stata avvertita intorno alle ore 8.30 del mattino nella zona compresa fra Pozzuoli, in via Campana, ma anche a Bacoli, Arco Felice, Monterusciello, Licola, Pianura.

Quando è stato registrato

A comunicarlo è stato proprio il Comune di Pozzuoli. Come visualizzato anche dall’Osservatorio Vesuviano, si tratta di uno sciame sismico che è tuttora in corso tanto che, anche nella sola giornata di ieri l’altro, si sono registrate quattro scosse in soli 7 minuti. Nella manciata di minuti compresi fra le ore 20,51 e le ore 20,58, la maggiore delle scosse registrate ha avuto magnitudo stimata in 1.6, alle ore 20,54 ad una profondità di 2,9 km.

Come dicevamo all’inizio, a diramare il comunicato è stata l’amministrazione comunale di Pozzuoli affermando che “l’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 20:43 (UTC 18:43) del 27.04.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”.

La terra che continua a tremare e ad alzarsi e la preoccupazione che, ancora una volta, prende la popolazione stessa. Diverse sono le persone che, ormai, hanno imparato a convivere con il terremoto ma, ogni volta, la paura è tanta che ci si precipita fuori casa proprio perché si ha timore che possa crollare tutto da un momento all’altro. Al momento, non c’è nessun allarme eruzione, anche se la situazione è mantenuta costantemente, dagli esperti, sotto controllo.