Camminata veloce, efficace per dimagrire come la corsa

Secondo un recente studio della University of Leicester , la differenza tra una passeggiata senza conseguenze e una utile per tornare in forma la farebbe la velocità. A sottolineare i benefici di una camminata veloce anche l’autore stesso della ricerca, il Prof. Thomas Yates.

Camminare veloce può rappresentare un metodo efficace quanto la corsa per tenere il peso sotto controllo. A porre nuovamente questa abitudine sotto i riflettori è un’indagine condotta per Transport for London , l’azienda che gestisce i trasporti pubblici nella capitale del Regno Unito. Stando ai risultati ottenuti il 57% degli intervistati ha camminato più del solito durante il lockdown.

