Cambio dell’ora 2026, quando scatta in Italia: si dorme un’ora in più con le lancette indietro

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2026, gli italiani spostano le lancette dell’orologio un’ora indietro: alle 3:00 si torna alle 2:00, e si guadagna — almeno sulla carta — un’ora di sonno in più. È il momento del cambio ora 2026 in Italia, quando l’ora legale cede il posto all’ora solare, un appuntamento fisso dell’autunno che segna anche un cambiamento percepibile nelle giornate, nella luce e nelle abitudini quotidiane.

Cosa succede esattamente nella notte del 25 ottobre

Il meccanismo è semplice, ma vale la pena chiarirlo per evitare confusioni. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, alle ore 03:00 le lancette vengono riportate alle 02:00. Chi ha un orologio digitale connesso a internet — smartphone, tablet, computer — non dovrà fare nulla: l’aggiornamento avviene automaticamente. Chi invece ha orologi analogici, sveglie meccaniche o elettrodomestici con display dovrà regolarli a mano.

Il risultato pratico è che quella notte dura un’ora in più del solito. Per chi lavora su turni notturni, questo significa un’ora aggiuntiva di lavoro; per tutti gli altri, un’ora di riposo in più. È l’unico cambio dell’anno in cui si “guadagna” tempo, almeno nell’immediato.

Quanto durerà l’ora solare nel 2026

Una volta scattato il cambio, l’ora solare rimarrà in vigore per diversi mesi. Il ritorno all’ora legale — con le lancette di nuovo in avanti di un’ora — è fissato per la notte tra il 28 e il 29 marzo 2027. Nel mezzo ci sono circa cinque mesi in cui le giornate si accorciano visibilmente al tramonto, con il buio che arriva nel pomeriggio già a partire da novembre.

Per completare il quadro del 2026: l’ora legale era entrata in vigore il 29 marzo 2026, quando le lancette erano state spostate in avanti di un’ora. Il ciclo annuale si ripete dunque con regolarità, seguendo le direttive europee che coordinano il cambio dell’ora in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea nello stesso momento.

Come si sposta l’orologio: avanti o indietro?

La confusione tra i due cambi dell’anno è frequente. Un modo semplice per ricordarlo: in primavera si va avanti (si perde un’ora di sonno), in autunno si torna indietro (si guadagna un’ora). Un vecchio riferimento mnemonico usato in molti paesi è “spring forward, fall back” — anche se in italiano non suona altrettanto bene, il concetto è immediato.

Per il cambio di ottobre 2026, quindi, le lancette vanno portate indietro di un’ora. Se si ha l’abitudine di andare a letto tardi il sabato sera, ci si ritroverà a dover attendere un’ora in più prima che arrivi la mezzanotte “nuova”. Per chi invece è mattiniero, il risveglio anticipato rispetto all’orario biologico potrebbe farsi sentire nei giorni successivi.

Perché il cambio dell’ora esiste ancora

La questione è dibattuta da anni, soprattutto in Europa. L’ora legale fu introdotta storicamente per sfruttare meglio la luce naturale durante i mesi più luminosi, riducendo il consumo di energia elettrica nelle ore serali. L’idea era che spostare l’orologio in avanti in estate permettesse di allineare meglio le attività umane con la luce del sole, posticipando l’accensione di luci e riscaldamento.

Nel tempo, però, l’efficacia reale di questo meccanismo è stata messa in discussione. Le abitudini di consumo energetico sono cambiate profondamente rispetto a quando il cambio dell’ora fu standardizzato, e molti esperti ritengono che il risparmio effettivo sia oggi marginale. Il Parlamento Europeo aveva approvato già nel 2019 una risoluzione per abolire il cambio stagionale dell’ora, lasciando ai singoli Stati la scelta tra adottare permanentemente l’ora legale o l’ora solare. Tuttavia, il provvedimento non è mai entrato in vigore per mancanza di accordo tra i Paesi membri, e il cambio continua a essere applicato regolarmente, Italia compresa.

Per approfondire la posizione istituzionale europea su questo tema, è possibile consultare le risorse ufficiali del Parlamento Europeo.

Gli effetti sull’organismo: cosa aspettarsi nei giorni successivi

Anche quando si guadagna un’ora — come nel cambio di ottobre — il corpo non è immune da qualche piccolo disorientamento. Il ritmo circadiano, cioè l’orologio biologico interno che regola sonno, veglia, appetito e umore, è calibrato su segnali ambientali come la luce e la temperatura. Uno scarto di un’ora può sembrare trascurabile, ma per alcune persone — soprattutto bambini piccoli, anziani e chi ha già difficoltà di sonno — può richiedere qualche giorno di adattamento.

I segnali più comuni nei giorni successivi al cambio includono:

risveglio anticipato rispetto al solito, perché l’organismo è ancora sincronizzato sull’orario precedente;

sonnolenza nelle prime ore del pomeriggio;

leggere variazioni nell’umore, legate anche alla riduzione della luce diurna;

fame a orari insoliti, soprattutto nei bambini.

In genere, l’adattamento avviene nell’arco di qualche giorno. Mantenere orari regolari per i pasti e per il sonno, esporsi alla luce naturale nelle ore mattutine e limitare l’uso di schermi luminosi la sera può aiutare il corpo a ricalibrarsi più rapidamente.

Dispositivi da aggiornare manualmente

Smartphone e computer si regolano da soli, ma non tutti gli orologi della casa seguono lo stesso principio. Tra i dispositivi che spesso richiedono un intervento manuale:

sveglie analogiche e digitali non connesse;

orologi da parete e da polso meccanici;

display di forni, microonde e lavastoviglie;

autoradio e navigatori satellitari più datati;

termostati programmabili non connessi a internet.

Controllare questi dispositivi la sera del 24 ottobre — o al risveglio del 25 — evita di ritrovarsi con orari sfasati per tutta la settimana successiva, soprattutto per gli appuntamenti mattutini del lunedì.

Il cambio ora 2026 in Italia è, in fondo, uno di quei piccoli riti stagionali che scandiscono il calendario in modo quasi impercettibile — finché non ci si dimentica di spostare la sveglia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.