Sardegna Bio premiata agli EU Organic Awards come miglior biodistretto europeo

La Sardegna porta a casa un riconoscimento che non ha precedenti nel panorama agricolo italiano: il Distretto Biologico Regionale Sardegna Bio ha vinto gli EU Organic Awards 2026 nella categoria dedicata alla miglior regione biologica e biodistretto dell’Unione europea. La cerimonia di premiazione si è svolta a Bruxelles, confermando il ruolo del biodistretto sardo come modello di riferimento a livello continentale nel settore del biologico. Un risultato che arriva dopo una competizione diretta con finalisti provenienti da Portogallo e Spagna, due paesi con tradizioni agricole di grande peso.

Il primo e più grande biodistretto biologico d’Italia

Fondato nel 2021, Sardegna Bio è riconosciuto dai dati ufficiali europei come il primo e più grande biodistretto biologico d’Italia. Non si tratta di un primato solo quantitativo: essere il più esteso significa aver costruito un sistema di governance territoriale capace di coordinare produttori, istituzioni locali, comunità e filiere produttive su scala regionale.

Il concetto di biodistretto — termine che indica un’area geografica in cui agricoltori biologici, cittadini, operatori turistici e pubbliche amministrazioni stringono un accordo formale per la gestione sostenibile delle risorse locali — in Sardegna ha trovato un terreno particolarmente fertile. L’isola combina una tradizione agropastorale consolidata con una biodiversità ambientale unica nel Mediterraneo, caratteristiche che rendono la transizione al biologico non solo praticabile ma strutturalmente coerente con il territorio.

Il fatto che Sardegna Bio sia nato nel 2021 e abbia già raggiunto il vertice europeo nel 2026 è un segnale della rapidità con cui il modello si è consolidato. Cinque anni per passare dalla fondazione al riconoscimento come miglior biodistretto dell’Unione europea non è un percorso ordinario.

Gli EU Organic Awards e il confronto con Portogallo e Spagna

Gli EU Organic Awards sono i premi europei dedicati all’eccellenza nel settore dell’agricoltura biologica, promossi nell’ambito delle politiche Farm to Fork dell’Unione europea. Ogni edizione premia realtà che si distinguono per l’approccio integrato alla produzione biologica, coinvolgendo non solo le pratiche agricole ma anche la dimensione economica, sociale e ambientale dei territori.

Nella categoria dedicata alle regioni e ai biodistretti, Sardegna Bio ha superato in finale i candidati di Portogallo e Spagna. Entrambi i paesi vantano una presenza significativa nel biologico europeo: la Spagna è tra i maggiori produttori biologici del continente per superficie certificata, mentre il Portogallo ha investito in modo crescente nella transizione agroecologica negli ultimi anni. Battere entrambi nella categoria più rappresentativa per i territori organizzati è un risultato che difficilmente può essere ridotto a un fatto simbolico.

Secondo quanto comunicato dal Comitato europeo delle regioni, Sardegna Bio è stato riconosciuto come campione dell’agricoltura biologica insieme a Gironde, il territorio francese premiato in un’altra categoria. Due realtà geograficamente e culturalmente distanti, accomunate da un approccio sistematico alla sostenibilità agricola.

Perché un biodistretto regionale e non solo una filiera certificata

La differenza tra avere molti agricoltori biologici certificati su un territorio e costruire un biodistretto riconosciuto è sostanziale. Un biodistretto implica una visione condivisa: non basta che i singoli produttori rispettino i disciplinari biologici, serve che il territorio nel suo insieme si organizzi attorno a quei principi.

Questo significa, in pratica, che le politiche locali, i mercati di prossimità, la ristorazione, il turismo e persino la gestione del paesaggio vengono orientati verso criteri di sostenibilità coerenti. Il biologico smette di essere una nicchia produttiva e diventa un asse identitario del territorio.

In Sardegna questo processo ha trovato una sponda istituzionale regionale, che ha sostenuto la costruzione di Sardegna Bio come soggetto giuridico e operativo. Il fatto che sia il più grande biodistretto italiano per dimensione suggerisce che l’adesione al progetto abbia superato i confini di una singola area, abbracciando una parte rilevante del tessuto agricolo isolano.

Il riconoscimento europeo e le sue implicazioni

Vincere un premio europeo di questa natura non è solo un attestato di merito: apre porte concrete. I biodistretti premiati agli EU Organic Awards entrano nella visibilità delle istituzioni europee, possono accedere con maggiore facilità a reti di scambio con altri territori, e diventano riferimenti per le politiche agricole nazionali e regionali in fase di revisione.

Per la Sardegna, il riconoscimento arriva in un momento in cui il settore biologico europeo è al centro di un dibattito politico intenso. Gli obiettivi del Green Deal europeo prevedono che entro il 2030 il 25% della superficie agricola dell’UE sia destinata al biologico. Molti paesi sono ancora lontani da quella soglia, e i modelli territoriali come Sardegna Bio diventano casi di studio da cui trarre indicazioni operative.

Il premio assegnato a Bruxelles non è quindi soltanto un riconoscimento retrospettivo: è anche un segnale politico su quale direzione l’Unione europea intende valorizzare. Territori che costruiscono sistemi biologici integrati, radicati nella realtà locale e capaci di coinvolgere la comunità oltre la sola dimensione produttiva, sono esattamente il tipo di risposta che le istituzioni europee cercano di incentivare attraverso questi riconoscimenti.

Che a riceverlo sia stato un biodistretto italiano, il primo e il più grande del paese, fondato appena cinque anni fa in una regione spesso percepita come periferica rispetto ai grandi circuiti agroalimentari del Nord Europa, rende il risultato ancora più significativo di quanto il solo titolo non lasci intendere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.