Parlamento Europeo approva il divieto dei pallini di piombo nelle munizioni da caccia, tiro e pesca

L’8 ottobre 2026, il Parlamento Europeo ha votato a Strasburgo a favore della restrizione sui pallini di piombo nelle munizioni di caccia, tiro sportivo e pesca, approvando il testo proposto dalla Commissione europea e aprendo la strada alla sua adozione definitiva. Un passaggio legislativo atteso, che arriva dopo cinque anni di dialogo tra le istituzioni europee e il settore industriale, e che ridisegna le regole per milioni di cacciatori e sportivi in tutta l’Unione.

Cosa ha approvato il Parlamento e cosa prevede la restrizione

Il voto dell’8 ottobre riguarda una restrizione che copre tre ambiti distinti: la caccia, il tiro a segno e la pesca. In tutti e tre i settori, l’uso di pallini di piombo nelle munizioni sarebbe soggetto a limitazioni su scala europea, con l’obiettivo di ridurre la dispersione di questo metallo pesante nell’ambiente.

L’approvazione parlamentare non equivale ancora all’entrata in vigore della norma: il testo deve ora completare il proprio iter verso l’adozione finale, ma il voto di Strasburgo rappresenta un passaggio cruciale e difficilmente reversibile nel processo legislativo dell’Unione. Cinque anni di interlocuzione con l’industria — un percorso insolitamente lungo per una misura di questo tipo — testimoniano quanto il dossier fosse complesso e quanto fossero forti gli interessi in gioco.

Il fronte del dissenso: la risoluzione Fiocchi

Il voto non è stato privo di opposizione. L’europarlamentare Pietro Fiocchi, del gruppo European Conservatives and Reformists (ECR), ha presentato una risoluzione contraria alla restrizione europea. La mossa riflette un orientamento politico che considera eccessivamente penalizzante per le tradizioni venatorie e sportive europee un divieto generalizzato imposto a livello comunitario.

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La risoluzione non ha però ottenuto la maggioranza necessaria per bloccare il testo della Commissione. Il Parlamento ha scelto di procedere, segnalando che il peso degli argomenti a favore della restrizione — tra cui le preoccupazioni legate all’impatto del piombo sull’ambiente e sulla fauna selvatica — ha prevalso sulle resistenze di una parte dell’emiciclo.

Perché il divieto ai pallini di piombo è diventato una priorità UE

Il piombo è un metallo tossico la cui pericolosità è documentata da decenni. Quando i pallini di piombo vengono dispersi nell’ambiente attraverso l’attività venatoria, il tiro a segno o la pesca, possono accumularsi nei suoli, nei sedimenti e nelle acque, con effetti potenzialmente gravi sugli ecosistemi e sulla fauna selvatica. Gli uccelli acquatici, in particolare, sono storicamente tra le specie più esposte all’ingestione accidentale di pallini depositati nei fondali di laghi, paludi e fiumi.

La Commissione europea ha lavorato su questa restrizione nell’ambito delle sue competenze in materia di sostanze chimiche pericolose, seguendo il quadro normativo del regolamento REACH. Il percorso ha richiesto anni di valutazioni scientifiche, consultazioni con le associazioni di categoria e negoziati tecnici prima di approdare al voto parlamentare. Il fatto che l’iter abbia impiegato cinque anni di confronto con l’industria è indicativo della complessità degli interessi coinvolti: produttori di munizioni, federazioni di caccia, associazioni di tiro sportivo e organizzazioni ambientaliste hanno tutti partecipato, con posizioni spesso divergenti.

Le implicazioni per il settore venatorio e sportivo

Per i cacciatori e gli sportivi europei, la restrizione impone una transizione verso munizioni alternative al piombo. Sul mercato esistono già cartucce e pallini realizzati con materiali diversi — acciaio, bismuto, tungsteno — ma la loro diffusione e il loro costo variano significativamente da Paese a Paese. In alcuni mercati nazionali, le alternative sono già ampiamente disponibili; in altri, la transizione richiederà un adeguamento della filiera produttiva e distributiva.

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La questione del costo è concreta: le munizioni senza piombo tendono ad avere un prezzo più elevato rispetto alle tradizionali, e questo aspetto è stato uno degli argomenti principali sollevati dalle associazioni contrarie alla restrizione. Tuttavia, l’esperienza di Paesi che hanno già introdotto divieti parziali — come la Danimarca, che ha vietato i pallini di piombo per la caccia acquatica già negli anni Novanta — suggerisce che il mercato è in grado di adattarsi nel tempo.

Un processo lungo cinque anni, ora in dirittura d’arrivo

Il dato dei cinque anni di interlocuzione con l’industria non è un dettaglio secondario. Significa che la restrizione è arrivata al voto parlamentare dopo un confronto approfondito, non come misura improvvisata. Le parti coinvolte hanno avuto il tempo di far valere le proprie ragioni, proporre modifiche e negoziare le condizioni di applicazione. Il risultato è un testo che ha ottenuto l’approvazione del Parlamento nonostante l’opposizione di una parte dell’assemblea.

Ora il percorso verso l’adozione finale deve essere completato. Per chi segue le politiche ambientali europee, il voto di Strasburgo è comunque il segnale più chiaro che la direzione è tracciata: il divieto ai pallini di piombo nelle munizioni non è più uno scenario futuro, ma una norma in avanzata fase di approvazione. Per chi opera nel settore — produttori, rivenditori, associazioni di categoria — il momento per prepararsi alla transizione è adesso.

Ulteriori dettagli sull’iter legislativo sono disponibili sul sito ufficiale del Parlamento Europeo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.