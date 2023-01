A cosa serve il diaspro, proprietà e colori della pietra

Il diaspro è una bellissima gemma dalle molte proprietà benefiche per il corpo e per la mente. Le proprietà che la cristalloterapia associa a questo minerale dai mille colori vanno dalla riduzione dell'ansia al miglioramento della circolazione sanguigna.

Fonte immagine: Pixabay

Il diaspro è una roccia sedimentaria piuttosto comune, ma dalla rara bellezza e dall’innegabile fascino. Sin dai tempi più antichi, questa pietra è apprezzata per le sue peculiari caratteristiche. Si ritiene che il diaspro sia in grado di favorire una sensazione di calma e di equilibrio nei momenti di maggiore stress, che possa potenziare le difese immunitarie, che possa persino migliorare la circolazione sanguigna.

Tra miti e leggende, dal passato più remoto questa pietra è giunta fino ai nostri giorni continuando a suscitare ammirazione e curiosità.

Se in passato veniva impiegato per realizzare lance e armi, oggi il diaspro trova posto come gemma semi-preziosa spesso utilizzata per realizzare gioielli, bracciali, ciondoli e collane.

Ma che tipo di pietra, o roccia, è il diaspro? Quali sono le sue proprietà e i benefici secondo la cristalloterapia? Vediamo tutto quello che dovremmo sapere in merito a questo minerale.

Che pietra è il diaspro?

Fonte: Pexels

Il diaspro, in inglese “Jasper Stone”, è una pietra liscia, levigata e opaca piuttosto comune. È presente praticamente in tutto il mondo, si ricava da una roccia sedimentaria composta da un solo minerale, il quarzo. La pietra ha origine dalla sedimentazione di acque ricche di silice, in bacini di origine vulcanica.

Si tratta di una roccia mono-mineralogica, caratterizzata da alcune impurità, che ne esaltano il suo già originale colore e aspetto.

Le impurità comuni sono costituite perlopiù da tracce di elementi come il ferro, che ne conferisce un colore tendente al rosso mattone. La pietra si presenta con venature più scure o più chiare e giochi di colore sulla superficie.

Non è un caso che il termine “diaspro”, in uso nell’antica Persia, voglia dire proprio “pietra screziata”.

A cosa serve il diaspro?

Fonte: Pexels

Sin dall’antichità, questa pietra è sempre stata molto apprezzata per le sue caratteristiche e peculiarità, oltre che per i suoi intensi colori.

Esistono diverse testimonianze che parlano dell’utilizzo di questa pietra nell’antica Grecia e nell’antica Roma, dove il diaspro veniva impiegato per tenere alla larga fantasmi e spiriti maligni, per realizzare le collane dei druidi e dei popoli della Gallia o, utilizzo ben più diverso, per fare le lame per lance e armi.

Oggi la pietra trova spazio nell’arte della gioielleria. Si tratta infatti di un minerale particolarmente apprezzato per i suoi colori e per le venature che lo contraddistinguono. Per questa ragione, il diaspro viene impiegato per la realizzazione di gioielli, ma anche per la creazione di oggetti, mosaici, vasi e altri accessori.

Il diaspro trova ampio spazio anche nel mondo della cristalloterapia, che ne attribuisce proprietà benefiche per la salute del corpo e della mente, a seconda dei diversi colori con cui la pietra si presenta.

Quanti tipi di diaspro esistono?

Fonte: Pexels

Il diaspro si mostra in tante diverse colorazioni e con motivi e sfumature di vario genere. Pensando a questa pietra, il colore che ci viene in mente con più facilità è il rosso scuro intenso, ma in realtà le pietre di diaspro sono disponibili in un’ampia varietà di colori.

Ad esempio, il diaspro fiorito si presenta con delle macchie variegate dovute all’inclusione di agata. Il diaspro giallo, molto comune in Sicilia, si presenta spesso con striature verdi e con un tono abbastanza caldo.

Tra i più bei tipi di diaspro rientra anche la varietà onice, dalle tonalità brillanti. Puoi ammirare anche diverse varietà di diaspro verde, che possono andare dal verde oliva al verde chiaro, o nero. Quest’ultimo, solitamente viene lavorato e lucidato come si fa con le lastre di onice.

Rientrano tra le varietà più note e apprezzate anche i diaspri Picasso o marmo Picasso, caratterizzati da un colore grigio profondo e da linee scure sulla superficie. Questi sono solo alcuni dei colori che caratterizzano questa pietra, ad ognuno di essi viene attribuito un diverso significato, oltre che un diverso effetto benefico per la salute.

Diaspro: proprietà e significato della pietra

Fonte: Pexels

Il diaspro non è solo una pietra bella da sfoggiare e da incastonare sui nostri gioielli, ma può anche aiutarci ad affrontare i momenti di stress fisico e psicologico.

Secondo la cristalloterapia, si ritiene che la pietra abbia infatti la capacità di aumentare la resilienza nei periodi più pesanti della nostra vita. Il significato può variare leggermente in base alle diverse colorazioni.

Il colore rosso , ad esempio, è collegato a una maggiore tenacia, a forza e combattività, ma anche alla fertilità e alla virilità . La varietà rossa è associata anche a una migliore circolazione sanguigna e a difese naturali più forti.

, ad esempio, è collegato a una maggiore tenacia, a forza e combattività, ma anche alla e alla . La varietà rossa è associata anche a una migliore e a difese naturali più forti. Il diaspro bruno è utile per alleviare nausea e problemi digestivi.

è utile per alleviare nausea e problemi digestivi. Il diaspro rosa è considerato la pietra della forza e dell’empowerment, aiuta a superare i momenti di difficoltà con coraggio.

è considerato la e dell’empowerment, aiuta a superare i momenti di difficoltà con coraggio. Il diaspro giallo è da sempre la pietra preferita di poeti e pensatori, poiché permette di dipanare i grovigli mentali e portare chiarezza interiore. La pietra è ritenuta in grado di ridurre l’ansia e la timidezza.

è da sempre la pietra preferita di poeti e pensatori, poiché permette di dipanare i grovigli mentali e portare chiarezza interiore. La pietra è ritenuta in grado di e la timidezza. Uno dei poteri benefici più interessanti del diaspro verde consiste invece nella capacità di assorbire tutta la negatività intorno, di tenere alla larga gli incubi notturni e favorire uno stato di benessere interiore.

Naturalmente, in presenza di forti stati di stress, malattie della circolazione e altre condizioni mediche, consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico curante e di non affidarsi esclusivamente a cure naturali dai non confermati benefici per la salute.

Come utilizzare il diaspro?

Fonte: Pixabay

Puoi utilizzare il diaspro rosso, verde, blu, marrone o giallo come un semplice amuleto da portare sempre al tuo fianco, incastonandolo nei gioielli o sotto forma di soprammobile da disporre nelle stanze della casa in cui ve ne è più bisogno.

A fronte dei tanti vantaggi offerti da questa pietra, il diaspro ha anche un prezzo davvero molto basso.

Quanto costa il diaspro?

Questa pietra è molto comune in tutto il mondo, è anche piuttosto economica. Pochi euro basteranno per portare a casa un piccolo amuleto da portare sempre in tasca, o per acquistare un bracciale, un anello o una collana da tenere addosso ogni giorno.