Burger King: in arrivo i Nuggets di pollo vegani

Fonte immagine: Istock

Burger King ha lanciato i suoi nuggets di pollo vegani con l'aiuto di Vegetarian Butcher: ecco dove trovarli in commercio.

Parliamo di: Veganismo

Go vegan go: Burger King allarga la linea dei suoi prodotti eco friendly lanciando in Germania i nuggets di pollo vegani. Le nuove pepite sono prodotte dal marchio olandese The Vegetarian Butcher, acquisito dal conglomerato multinazionale Unilever nel 2018, e possono essere ordinate con salse vegane come ketchup, salsa barbecue o salsa agrodolce. Una piccola rivoluzione per il fast food che si sta espandendo accontentando i gusti di tutti.

Negli Stati Uniti, Burger King aveva già lanciato l’Impossible Whopper in più di 7.200 località lo scorso anno riscuotendo un incredibile successo. Burger King Germany, invece, offre un Rebel Whopper a base vegetale realizzato con un tortino creato da The Vegetarian Butcher. Ora, però, è venuto il turno dei nuggets.

Il CEO di Vegetarian Butcher Hugo Verkuil descrive le nuove pepite a base di soia come “morbide e simili alla carne”, aggiungendo che le crocchette sono una “deliziosa alternativa a base di verdure per tutti gli amanti del pollo che vogliono ridurre il loro consumo di carne”.

Con l’idea di gettare le basi per la ristorazione del futuro, KFC, noto concorrente di Burger King, aveva avviato una serie di test per stampare carne di pollo in 3D in laboratorio. Il processo produttivo non coinvolgerà gli animali e sarà maggiormente sostenibile. La rivoluzione vegana è iniziata.