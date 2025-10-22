È in arrivo un bonus pari a 500 euro per le famiglie italiane in difficoltà: una misura pensata per supportare le spese alimentari.

La Carta Dedicata a Te 2025 è una carta prepagata PostePay caricata con un importo una tantum di 500 euro, destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. L’iniziativa è rivolta a nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno un minorenne, con un indicatore ISEE non superiore a 15.000 euro.

Fondamentale è il fatto che non è necessario presentare alcuna domanda per ottenere la carta: la selezione avviene in modo automatico da parte dell’INPS, che utilizza i dati aggiornati delle dichiarazioni ISEE e li integra con le informazioni anagrafiche dei Comuni. Sono invece escluse dal beneficio le famiglie già beneficiarie di altre misure come il Reddito di Cittadinanza o l’Assegno di Inclusione.

Bonus a sorpresa, 500 euro in arrivo: non serve presentare domanda, come ottenere subito questi soldi

L’INPS ha ricevuto e validato i dati provvisori da parte dei Comuni, tra cui quello di Siracusa che ha completato le operazioni entro il 9 ottobre 2025. Ora è in corso la fase di consolidamento dell’elenco nazionale, che sarà trasmesso a Poste Italiane per la produzione e la distribuzione delle carte prepagate.

Gli elenchi ufficiali dei beneficiari saranno pubblicati entro la fine di ottobre 2025 sui siti istituzionali dei Comuni, garantendo il rispetto della privacy. I cittadini che risulteranno idonei riceveranno una comunicazione ufficiale e potranno recarsi presso gli uffici postali per ritirare la carta già caricata con i 500 euro.

Chi ritiene di possedere i requisiti ma non compare nell’elenco potrà rivolgersi al proprio Comune di residenza per verificare eventuali errori o aggiornamenti nei dati ISEE o nelle informazioni anagrafiche. È importante sottolineare che l’INPS potrebbe aver escluso alcune famiglie a causa di dati incompleti o non aggiornati.

La Carta Dedicata a Te 2025 può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità presso i negozi convenzionati. Sono invece categoricamente esclusi dall’uso della carta:

Alcolici

Prodotti per la casa non alimentari

Carburante

Abbonamenti per il trasporto pubblico

Il funzionamento è simile a quello di una normale carta di pagamento elettronica: l’importo speso viene scalato automaticamente dal credito disponibile. I punti vendita aderenti espongono il logo “Carta Dedicata a Te” e includono sia supermercati nazionali che negozi locali convenzionati.

Per consultare l’elenco completo dei negozi aderenti è possibile visitare il sito ufficiale di Poste Italiane, rivolgersi agli uffici comunali oppure consultare direttamente le catene di supermercati che hanno aderito all’iniziativa.