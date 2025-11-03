Il rimborso, quello che deve pervenirti dallo Stato, ti sembra qualcosa di assurdo o di qualcosa che mai avverrà? Se fai parte di questa categoria di cittadini, forse hai ragione.

C’è, infatti, la possibilità che se effettivamente ti spettava un rimborso da parte del tesoro potrebbe non arrivarti più. Possibile? Sì, sono cambiate delle caratteristiche e delle dinamiche che possono farti perdere ciò che attendevi da tempo.

E’ necessario dare una risposta a chi questo rimborso lo attendeva ed ora si ritrova senza un euro in tasca.

In arrivo un bonus inaspettato

Il rimborso che doveva arrivare al contribuente, da parte dello Stato, forse potrebbe non arrivare più. Questa è una delle notizie che sta trapelando e che sta mettendo in seria agitazione tanti cittadini. Di cosa si tratta e chi rischia di perdere il rimborso fiscale? Non tutti sanno di cosa si tratta e vorrebbero, di conseguenza, avere delle notizie in merito in più.

In realtà, si tratta di rimborsi che possono riguardare anche le tue bollette di casa, in modo da poter risparmiare anche più di quello che credevi. Ma andiamo con ordine. Si tratta di un aiuto di carattere economico e fiscale che riguarda, in particolare coloro che sono possessori di edicole. Parliamo di un tipo di esercizio commerciale che sta scomparendo piano piano in tutte le città, e dove resiste, si sta reinventando.

Si chiama “Bonus Edicole” ed è concesso ai punti vendita di quotidiani e periodici in via non prevalente. Viene stanziato a favore degli esercenti che svolgono tale attività in Comuni privi di edicole, per invogliarli a non andare via da quel luogo. E’ possibile fruire di un rimborso di importo non superiore a 4mila euro, pari al 60% delle spese sostenute nel 2024.

Ecco a chi è destinato

Fra queste spese sostenute vi sono quelle dell’Imu, della Tari, i vari canoni di locazione, tutti i servizi di fornitura di energia elettrica o di linea telefonica che vengono utilizzati all’interno dell’esercizio commerciale, quanto anche le spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione del registro di cassa e, infine, anche per l’acquisto dei dispositivi POS per il pagamento elettronico.

Le domande possono essere presentate dal 15 ottobre al 13 novembre 2025, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale impresainungiorno.gov.it. Si tratta di un bonus di aiuto fiscale sì, ma anche di una volontà di non far perdere questi esercizi commerciali che sono, un po’, anche la storia del mondo delle notizie in Italia che si sta spostando, sempre di più, verso il digitale.