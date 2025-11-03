L’IMU continua a rappresentare un onere fiscale importante, ma esistono situazioni che consentono di usufruire di significative agevolazioni.

Tra queste, vi sono le agevolazioni IMU per i titolari della Legge 104, una norma che tutela le persone con disabilità riconosciuta, ma che spesso rimangono poco conosciute e, di conseguenza, in molti casi non applicate. Ecco un’analisi dettagliata degli aspetti principali e delle novità più recenti.

L’Imposta Municipale Unica (IMU) è un tributo patrimoniale locale introdotto nel 2012 che grava sul possesso di immobili, siano essi abitativi, commerciali o agricoli. La base imponibile è calcolata sulla rendita catastale rivalutata e moltiplicata per coefficienti che variano in base alla categoria catastale dell’immobile. Le aliquote sono stabilite dai singoli Comuni, che possono applicare detrazioni e esenzioni in base alla normativa nazionale e ai regolamenti locali.

Per i titolari della Legge 104, che riconosce diritti e tutele alle persone con disabilità, esistono alcune possibilità di riduzione o esenzione dall’IMU, ma non si tratta di un diritto automatico e uniforme su tutto il territorio nazionale. La normativa nazionale, infatti, lascia ampio margine di discrezionalità ai singoli Comuni, che possono decidere se prevedere agevolazioni specifiche per i nuclei familiari con disabili.

Ad esempio, la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una disciplina che consente, a discrezione del Comune, di equiparare all’abitazione principale l’immobile posseduto da persone disabili che abbiano trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o strutture sanitarie permanenti. In questi casi, l’immobile non locato può essere esentato dall’IMU, purché tale beneficio venga previsto nel regolamento comunale.

Il Comune di Vicenza, città capoluogo del Veneto con oltre 110.000 abitanti, ha adottato iniziative specifiche in tal senso, prevedendo agevolazioni per le famiglie con persone con disabilità, così come altri comuni importanti come Venezia. Tuttavia, le regole possono variare sensibilmente da una realtà all’altra, rendendo essenziale un confronto diretto con gli uffici tributi comunali per verificare le opportunità di risparmio.

Altre agevolazioni fiscali per i beneficiari della Legge 104

Oltre all’IMU, la normativa italiana prevede diverse altre agevolazioni per i soggetti con disabilità riconosciuta dalla Legge 104, che mirano a ridurre il carico fiscale e incentivare l’inclusione sociale.

Esenzioni e riduzioni per tasse locali

TARI (tassa sui rifiuti) : a livello nazionale non sono previste esenzioni automatiche per le persone con disabilità. Tuttavia, molti Comuni concedono riduzioni o agevolazioni economiche, che vanno verificate presso gli uffici locali.

: a livello nazionale non sono previste esenzioni automatiche per le persone con disabilità. Tuttavia, molti Comuni concedono riduzioni o agevolazioni economiche, che vanno verificate presso gli uffici locali. Bollo auto : è prevista l’esenzione per i veicoli utilizzati da persone con disabilità grave o che abbiano necessità di mezzi appositamente adattati. Possono beneficiarne, tra gli altri, soggetti con gravi limitazioni motorie, non vedenti, sordi, o con disabilità psichiche che percepiscono l’indennità di accompagnamento.

: è prevista l’esenzione per i veicoli utilizzati da persone con disabilità grave o che abbiano necessità di mezzi appositamente adattati. Possono beneficiarne, tra gli altri, soggetti con gravi limitazioni motorie, non vedenti, sordi, o con disabilità psichiche che percepiscono l’indennità di accompagnamento. Canone RAI: non è prevista alcuna esenzione per i titolari della Legge 104, nonostante alcune proposte legislative in passato non siano state approvate.

Agevolazioni su servizi essenziali

Bonus energia elettrica e gas : l’Autorità ARERA riconosce sconti sulle bollette a favore delle famiglie con persone affette da grave disabilità che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Per il bonus elettrico è richiesto un certificato ASL specifico che attesti la gravità della condizione e la necessità dell’apparecchiatura.

: l’Autorità ARERA riconosce sconti sulle bollette a favore delle famiglie con persone affette da grave disabilità che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita. Per il bonus elettrico è richiesto un certificato ASL specifico che attesti la gravità della condizione e la necessità dell’apparecchiatura. Bonus telefono e internet: le famiglie con componenti sordi o ciechi possono usufruire dell’esenzione dal canone telefonico e della riduzione del 50% sui costi di abbonamento internet, grazie alle disposizioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Esenzioni scolastiche e universitarie

La Legge 104 prevede anche agevolazioni in ambito educativo:

Esenzioni dalle tasse scolastiche per studenti con disabilità grave, soprattutto per il quarto e quinto anno delle scuole superiori, qualora rientrino nei requisiti di reddito ISEE.

per studenti con disabilità grave, soprattutto per il quarto e quinto anno delle scuole superiori, qualora rientrino nei requisiti di reddito ISEE. Esenzioni universitarie totali per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, senza limiti di reddito.

Poiché molte delle agevolazioni fiscali e tributarie per i titolari della Legge 104 dipendono da regolamenti comunali e da decisioni specifiche degli enti locali, è fondamentale:

Consultare il sito ufficiale del proprio Comune, dove si trovano il regolamento IMU e la modulistica necessaria. Rivolgersi agli uffici tributi comunali, che possono fornire informazioni precise sulle agevolazioni attive e sulle modalità di richiesta. Verificare i requisiti di legge, come la residenza, la non locazione dell’immobile, o la presenza di documentazione medica aggiornata che certifica la disabilità.

A Vicenza, ad esempio, il Comune ha attivato canali di supporto specifici per cittadini con esigenze particolari, anche in riferimento alla recente ordinanza di classificazione sismica e alle novità sulla fiscalità locale. La conoscenza di queste opportunità può tradursi in un risparmio significativo e in un concreto sostegno economico.