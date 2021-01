Blocco traffico a Bologna, domenica ecologica il 17 gennaio

Domenica ecologica a Bologna il 17 gennaio 2021, ecco come si svolgerà il blocco traffico e quali saranno le vetture che potranno circolare.

In arrivo per i cittadini di Bologna una nuova domenica ecologica. Il blocco traffico è in programma per la giornata del 17 gennaio e coinvolgerà diverse categorie di veicoli.

Il provvedimento rientra nel più generale Piano Area Integrato Regionale 2020 (PAIR) e segue la precedente attuata il 10 gennaio, in conclusione della Fase 1 (come da ordinanza P.G. n. 372398/2020). Come riportato sul sito del Comune di Bologna, “in attesa della delibera del Presidente della Giunta Regione E.R. l’ordinanza P.G. n. 7569/2021 prevede domenica ecologica il 17 gennaio 2021“.

Il blocco traffico a Bologna si svolgerà dalle 8:30 alle 18:30, con le stesse modalità applicate da lunedì a venerdì durante i giorni feriali.

Blocco traffico: i veicoli che non potranno circolare

Veicoli a benzina – stop alle vetture di categoria Euro 0, 1 e 2;

Vetture alimentate a diesel – blocco per le categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 di classe da Euro 0 a Euro 4;

Veicoli a metano o GPL Euro 1;

Ciclomotori, motocicli e minicar Euro 0.

Chi potrà circolare

Benzina omologati euro 2 o successive;

Diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive;

Ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive.

Blocco traffico: deroghe e permessi straordinari

Per quanto riguarda le vetture che potranno circolare, il Comune di Bologna ha reso note anche le eccezioni e le deroghe previste per domenica 17 gennaio 2021. Di seguito quanto pubblicato sul sito ufficiale dell’amministrazione bolognese:

Possono sempre circolare, nonostante i divieti, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologati a quatto o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti. Sono liberi di circolare anche i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, quelli a servizio del trasporto pubblico e tutta una serie di veicoli di emergenza e soccorso indicati nel dettaglio nell’ordinanza. Nella FASE 1 (dal 1 Ottobre 2020 al 10 Gennaio 2021) possono circolare inoltre i veicoli funzionanti a metano o GPL, nella FASE 2 possono circolare solo quelli funzionanti a gpl/benzina e metano/benzina omologati Euro 2 e successivi (stop a gpl e metano pre-euro e euro 1).

Trasporto pubblico

Il Comune di Bologna ha ricordato inoltre che durante le domeniche ecologiche la validità dei titoli di viaggio per i bus del trasporto pubblico sarà giornaliera. Per sfruttare i mezzi della mobilità sostenibile Tper sarà sufficiente una singola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass:

Durante le Domeniche Ecologiche il biglietto urbano del bus ha valenza giornaliera: quindi con una sola convalida del biglietto urbano a tempo o del citypass, effettuata a qualsiasi ora, o con un biglietto acquistato all’emettitrice automatica a bordo o tramite l’app Roger, si potrà viaggiare sui mezzi Tper nell’area urbana di Bologna per tutta la giornata, fino al termine del servizio. La misura è riproposta dal Comune di Bologna, grazie al finanziamento europeo del progetto Life Prepair e ricorrendo a propri fondi, di concerto con SRM e Tper.

Per quanto riguarda il servizio taxi, le vetture offriranno uno sconto del 10% per muoversi all’interno di Bologna durante la fascia oraria (8:30-18:30) in cui sarà in vigore la domenica ecologica.

Fonte: Comune di Bologna