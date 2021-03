Area C Milano attiva anche in zona rossa, è polemica

Fonte immagine: Photo by Mick De Paola on Unsplash

L’Area C a Milano resterà attiva, anche in zona rossa. Chi aveva sperato in una sospensione della ZTL con l’entrata in vigore del nuovo DPCM anti Covid-19 è rimasto deluso, Palazzo Marino ha deciso che le limitazioni all’interno della Cerchia dei Bastioni continueranno anche per la seconda metà di marzo.

La nuova attivazione è scattata dal 24 febbraio 2021, dopo che il Comune di Milano aveva registrato un incremento del 19% del traffico (rispetto al periodo pre-Covid). La Lombardia e il suo capoluogo sono in zona rossa dal 15 marzo, ma questo nuovo cambio di colore non porterà in automatico alla disattivazione della ZTL.

Come riferito dal Comune di Milano, l’attivazione e la disattivazione dell’Area C non sono legate in automatico al cambiamento di colore della zona cittadina o della Regione Lombardia. In entrambi i casi deve essere firmata un’ordinanza da parte del Sindaco Giuseppe Sala.

Al momento il primo cittadino di Milano non sembra intenzionato a “spegnere” la ZTL, come chiesto a più riprese dalle opposizioni di CentroDestra. Si infiamma la polemica nel capoluogo lombardo, mentre le limitazioni alla circolazione entro la Cerchia dei Bastioni proseguirà con i nuovi orari varati a febbraio.

Area C Milano, orari e info

Gli orari dell’Area C a Milano prevedono l’attivazione delle telecamere di controllo dalle 10 del mattino alle 19:30. La ZTL sarà attiva dal lunedì al venerdì. Diverse nuove categorie di veicoli sono state inserite tra quelle soggette a divieto d’ingresso e circolazione.

Con effetto a partire dal 17 febbraio 2021 stop ai veicoli a doppia alimentazione gasolio/GPL e gasolio/metano di classe Euro 3. Dal 1 ottobre 2020 sono scattate le limitazioni per ulteriori categorie, così come specifiche esenzioni, i cui elenchi sono consultabili cliccando sul link sopracitato (“Area C Milano, si riparte da oggi: orario ed esenzioni”).

Fonte: Milano Today